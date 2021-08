Palermo – Gradito ritorno al Teatro Arena Zappalà di Mondello del Duo canoro Letterio Lombardo e Margherita Bonura che Sabato 4 settembre, alle ore 21:15, proporranno le migliori canzoni dell’indimenticabile

Pino Daniele, tra le quali (Quannu chiove, Na tazzulella e cafè, Bambina, ‘O scarafone, Je Sò pazzo, Nun me scuccià, Napule è…). Definito “L’anema e Napule”, il cantante morì, appena sessantenne, a Roma il 4 gennaio del 2015 per un infarto (da tempo, infatti, soffriva di seri problemi cardiaci), Pino Daniele è stato un ottimo cantautore, musicista e compositore e sin da piccolo aveva manifestato una profonda passione per la musica, in particolare, per i più svariati generi musicali (da Elvis Presley a Roberto Murolo) tanto che creò un nuovo stile denominato “tarumbò” che indica la fusione di “tarantella” e “blues”. Nutrita la sua discografia: tra il 1977 e il 2012, realizza 23 Album in studio; dal 1984 al 2015, sette album dal vivo; dal 1986 al 2018, 18 raccolte e, da evidenziare anche, che dal 1978 al 2010 crea, inoltre, colonne sonore per i film, La Mazzetta, Ricomincio da tre, Mi manda Picone, Blues metropolitano, Le vie del Signore sono finite, Se lo scopre Gargiulo, Pensavo fosse… amore invece era un calesse, Amore a prima vista, Opopomoz, Fame chimica, La mano de Dios, La seconda volta non si scorda mai, Negli occhi e Passione. Il Duo Lombardo-Bonura sarà accompagnato dai Maestri: Piero Caccamo (piano e tastiere), Rosario Volpe (chitarra), Paolo Muratore (basso) e Luigi Mollica (batteria). L’intero spettacolo sarà ripreso dal video maker Filippo Messina. Per prenotare i posti telefonare ai numeri: 091 455169 – 340 7131840 – famlombardo@yahoo.it

Franco Verruso

Com. Stam.