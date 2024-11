L’Ex Chiesa di San Mattia ospita Costellazioni, la prima mostra personale in Italia della grande illustratrice belga Dominique Goblet

Bologna – La Direzione Regionale Musei Nazionali Emilia-Romagna annuncia l’apertura della mostra Costellazioni, la prima mostra personale in Italia dedicata all’artista belga Dominique Goblet, pioniera e maestra del fumetto sperimentale contemporaneo, a cui il festival

“A occhi aperti. Disegnare il contemporaneo” (13 – 17 novembre), promosso dall’Associazione Hamelin e incentrato sul fumetto di ricerca e sull’illustrazione contemporanea, dedica quest’anno un progetto speciale.

La mostra Costellazioni, in programma dal 15 novembre al 15 dicembre, è nata dall’incontro di Dominique Goblet con l’ex Chiesa di San Mattia, uno spazio dalla storia unica: fatta erigere per volere delle monache di San Mattia, poi sconsacrata e utilizzata come magazzino, infine restaurata e restituita alla città, la chiesa risuona con il corpus del lavoro dell’autrice. Lo sguardo sulla vulnerabilità e la resilienza del corpo femminile e la ricerca sull’identità si intrecciano agli strati del tempo e alle presenze che hanno abitato questo spazio, con la sua storia conventuale femminile eccentrica.

Al centro della mostra un’installazione composta dalle tavole originali dei primi due capitoli di una trilogia in corso, che esplora il rapporto tra corpi femminili e paesaggio: Ostende (edito nel 2021 da Frémok), un racconto di rinascita che ha per protagoniste alcune presenze femminili, corpi maturi che si mostrano in relazione con il panorama delle coste del Mare del Nord; e il ciclo Les forêts sombres – ancora inedito ed esposto in anteprima esclusiva al festival – in cui donne, di nuovo ritratte nella loro nudità, attraversano fisicamente e simbolicamente una foresta, in un gioco di luci e ombre, bianco e nero e colore.

Qui Goblet interroga l’idea di bellezza e di canone, indagando la relazione tra sguardo e potere, tra nudità e affermazione di sé, tra paesaggio e corpi, mettendo in scena soggetti su cui si sono stratificati stereotipi e precisi modelli iconografici.

Da questo nucleo, che apre il percorso tematico di questa edizione di A occhi aperti, si dipanano, come le stelle di una costellazione, gli altri lavori dell’artista: dagli esordi con il fumetto autobiografico alla fine degli anni Novanta alle collaborazioni con disegnatrici e disegnatori, fino ai lavori di ricerca più personali, schizzi e carnet di studio, che compongono un ritratto completo e complesso dell’opera di un’autrice che ha segnato l’evoluzione del fumetto degli ultimi trent’anni.

In occasione della mostra esce, per Sigaretten, il volume Paesaggi di carne, il primo libro italiano di Goblet che raccoglie numerosi lavori e un’intervista all’artista a cura di Hamelin.

Costellazioni fa parte di un progetto speciale dedicato a Dominique Goblet che si completa con eventi, incontri e proiezioni. Tutti gli appuntamenti in programma sono elencati al link: https://aocchiaperti.net/2024/ progetto-speciale-dominique- goblet

La mostra Costellazioni è a cura di Hamelin, in collaborazione con Musei Nazionali di Bologna – ex Chiesa di San Mattia, Galerie Martel, Sigaretten, con il contributo di Wallonie – Bruxelles International e fa parte di un programma promosso da Musei Nazionali di Bologna – ex Chiesa di San Mattia che riunisce attorno all’ex Chiesa di San Mattia i festival A occhi aperti, Gender Bender e Archivio Aperto per promuovere una rilettura degli spazi della chiesa attraverso linguaggi e discipline del contemporaneo.

INFO

Dominique Goblet

Costellazioni

Inaugurazione

14 novembre h 19:30

Date

15 novembre – 15 dicembre 2024

Sede espositiva

Ex Chiesa di San Mattia, via Sant’Isaia 14, Bologna

Orari di visita

giovedì e venerdì, h 14:30 -18 (la mattina su prenotazione: segreteria@hamelin.net)

sabato e domenica, h 11 – 18

da venerdì 15 novembre a domenica 17 novembre, h 10 – 19

Ingresso libero

Informazioni sul progetto

https://aocchiaperti.net/2024/mostre/costellazioni

Informazioni generali

Ex Chiesa di San Mattia

+39 051 4209411 | pin-bo@cultura.gov.it

Instagram | https://www.instagram.com/ pinacoteca_bologna/

Facebook | https://www.facebook.com/ PinacotecaBO/

