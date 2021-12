Libri sotto l’albero presentazione del libro La musica popolare di Piana degli Albanesi di Pierpaolo Petta

Domani Giovedì 30 alle ore 18,00 presso il teatro al Seminario verrà presentato il libro “La musica popolare di Piana degli Albanesi” dell’artista Pierpaolo Petta, una raccolta di ricordi vividi e racconti sentiti di concittadini, che hanno scritto e narrato Piana in chiave musicale, artistica, storica e soprattutto come maestri di vita.

Consegnare ai posteri coscienza della grandezza di personaggi come Mario Mandalà e Saverio Lo Greco, menzionati dall’autore come il fulcro della tradizione musicale locale o Paolo Vicari, scomparso più di sessant’anni fa, fondatore del cinema locale omonimo, musicista e compositore nel periodo a cavallo fra otto e novecento è figura di riferimento per tutti i musicanti locali. Un omaggio alla memoria dei “Menestrelli di Piana” come magistralmente narrati nel libro Pierpaolo Petta. “Un viaggio nella memoria in cui sembra di ascoltare le melodie che risuonano nella mente di tutti noi ed in cui sembra di assaporare la spensieratezza di tempi che furono. L’Amministrazione Comunale sostiene le iniziative volte a promuovere e valorizzare il territorio, come in questo libro con scritture di vita, ricordi indelebili, orgogliosi di proseguire nel nostro mandato sempre rivolti al nostro splendido paese e volendo in ogni caso rendere omaggio ad ogni concittadino che disegna, descrive, narra e ricorda Piana e le sue pregevoli ricchezze storiche e culturali”; ha dichiarato il Sindaco Rosario Petta

