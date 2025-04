Liburdi debutta al Marca e punta al TIR B

Ritorno alle origini per il pilota di Ceccano, reduce da un buon esordio in terra trevigiana e con il mirino ben focalizzato sul secondo girone della serie tricolore.

Modena – Dopo un paio di anni passati a recitare un ruolo da protagonista assoluto nella Coppa Rally ACI Sport della sua zona Stefano Liburdi ha deciso di tornare ad alzare il livello della sfida personale, rientrando con un programma a tempo pieno nel Trofeo Italiano Rally, serie che lo ha visto autore di importanti prestazioni nel passato quando ancora riportava le denominazioni di Campionato Italiano Rally Asfalto o di Campionato Italiano WRC.

Obiettivo dichiarato del portacolori di Motor Valley Racing Division è quello di puntare al girone B, partendo dal Rally Coppa Valtellina (dal 25 al 27 Aprile) e proseguendo con il Rally della Lanterna (dal 13 al 15 Giugno) e con il Rally Valli Ossolane (dal 18 al 20 Luglio).

“Abbiamo deciso di scegliere il girone B” – racconta Liburdi – “semplicemente perchè ci sono tutte gare nuove per me. Mi piace quando posso confrontarmi su speciali inedite, quando salgo in auto ed è tutto da scoprire. Avevo bisogno di nuovi stimoli ed ho scelto di cambiare tutto. Mi era rimasto questo sapore dolce del campionato italiano, nonostante la CRZ ti permetta di essere un riferimento, quindi ho deciso di tornare qui, dove sono stato per cinque anni.”

Tante le novità per questo inizio di stagione, dalla scelta del calendario al fronte tecnico con il pilota di Ceccano che ha definito un accordo con P.A. Racing, team che gli metterà a disposizione una Skoda Fabia RS Rally 2 da condividere con il fido Valerio Silvaggi.

Quale migliore occasione per testare la nuova compagna di avventura ed il livello degli avversari in campo se non prendendo parte al recente Rally della Marca, evento inaugurale del TIR nel girone A oltre che per la Coppa Rally ACI Sport di quinta zona a coefficiente maggiore.

L’unica punta schierata dalla scuderia di Modena partiva abbottonato sulla speciale spettacolo del Venerdì sera, ricavata all’interno di una ex base militare, aumentando decisamente il passo in un Sabato mattina che lo collocava in nona posizione assoluta dopo la “Monte Cesen” uno.

“Abbiamo cercato di prendere confidenza allo shakedown” – aggiunge Liburdi – “ma ammetto che eravamo un po’ preoccupati dalla spettacolo di Venerdì sera. La Skoda di P.A. ci ha sorpreso in positivo, molto agile e guidabile in quello stretto toboga della base militare. Sulla prima del Sabato ci ha impressionato, è stata spaventosa nella parte a salire e ci ha stupito.”

Un errore sulla successiva “Monte Tomba” incideva pesantemente nell’economia del fine settimana mentre il resto del Sabato vedeva Liburdi firmare per tre volte ancora il nono assoluto, terminando la trasferta dodicesimo nella generale, in RC2N ed in R5 – Rally2.

“Dobbiamo lavorare sulla messa a punto dell’assetto e della mia guida” – conclude Liburdi – “ma ma siamo molto soddisfatti delle prime impressioni che abbiamo avuto, dal mezzo e da tutto il team che ci ha aiutato tantissimo. Siamo pronti per andare in Valtellina e fare bene.”

