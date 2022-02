Licenziamenti Pfizer, Cardillo (FDI): Strategia illogica ed inaccettabile per Catania

Il 7 febbraio le rappresentanze sindacali hanno ricevuto una comunicazione di riduzione del personale. La lista elenca 130 figure professionali a tempo indeterminato dichiarate in esubero e altre 80 figure con contratto interinale anch’esse dichiarate in esubero.

“Davvero inconcepibile in un momento in cui il settore farmaceutico sta incassando ricavi record, una grande multinazionale del settore decida di ridurre il proprio personale, tra l’altro in uno stabilimento strategico per la produzione e per l’area geografica dove si trova.

Questa situazione in un territorio come la Sicilia rappresenta un evento catastrofico che mette a repentaglio gli equilibri e la stabilità di intere famiglie. Parliamo di un sito produttivo che ha una storia iniziata nel 1954 e che ha il vanto di essere stato un esempio della nostra città dato il livello di professionalità del personale adibito alle varie attività riconosciute anche dalle varie agenzie regolatorie che hanno ispezionato il sito. Inoltre, il sito stesso nei vari incontri con il management è stato più volte definito strategico per la Pfizer nell’ambito delle produzioni asettiche.

Assicuro l’attenzione di Fratelli d’Italia a tutti i livelli, nell’augurio che le Istituzioni governative battano un colpo e che Pfizer dirotti su Catania nuove produzioni che salvino i posti di lavoro oggi considerati in esubero”. E’ quanto dichiara il Coordinatore Provinciale di Fratelli d’Italia Catania, Alberto Cardillo.

