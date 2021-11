LIDL inaugura a Bagheria (PA)

LIDL Uno store green e a consumo di suolo zero Creati 25 nuovi posti di lavoro – Bagheria (PA) – Lidl Italia, azienda leader nel settore della GDO italiana con oltre 680 punti vendita sul territorio nazionale, torna nel palermitano con l’inaugurazione dell’undicesimo store per la provincia.

L’Azienda ha infatti aperto oggi a Bagheria un nuovo supermercato in via Filippo Buttitta, contribuendo a un positivo risvolto dal punto di vista occupazionale sul territorio, grazie alla creazione di 25 nuovi posti di lavoro.

Un punto vendita green

Per la Città delle Ville, Lidl ha pensato ad un nuovo e moderno supermercato in linea con la strategia di sostenibilità dell’Azienda. Lo store, che sviluppa una superficie vendita di oltre 1.000 mq, è infatti realizzato con particolare attenzione all’impatto ambientale e sorge su un’area precedentemente occupata da una struttura ormai in disuso da anni, con conseguente zero consumo di suolo. Dotato, inoltre, di ampie vetrate per favorire la luminosità naturale, di un impianto di luci a LED che consente di risparmiare oltre il 50% rispetto alla normale illuminazione, il punto vendita rientra in classe energetica A4, impiega esclusivamente energia proveniente da fonti rinnovabili e dispone di un impianto fotovoltaico da 137 kW. L’Insegna ha realizzato anche un parcheggio di circa 108 posti auto a disposizione della clientela, provvisto di una postazione per la ricarica di due auto elettriche.

Una spesa smart

Il punto vendita si presenta con un nuovo look per un’esperienza di acquisto moderna e funzionale. I clienti hanno a immediata disposizione un ventaglio di prodotti freschi e salutari. A dare loro il benvenuto nel nuovo store, infatti, è una vasta scelta di referenze biologiche accompagnata da un’ampia gamma di proposte ecosostenibili per una spesa smart, semplice e di qualità. Gli orari di apertura sono stati pensati per garantire la massima flessibilità di servizio per i cittadini bagheresi: dal lunedì alla domenica dalle 8:00 alle 22:00.

Com. Stam.