Palermo – Lidl, azienda leader nel settore della GDO italiana con oltre 680 punti vendita nel Paese, ha inaugurato oggi, giovedì 10 giugno, il suo ottavo store a Palermo.

Il supermercato, sito in Viale Regione Siciliana 1800, all’incrocio con via Perpignano, è stato ufficialmente aperto al pubblico questa mattina alle ore 08:00 alla presenza del Sindaco Leoluca Orlando. Con questo taglio del nastro Lidl rafforza ulteriormente la sua presenza a Palermo, e in particolare in Viale Regione Siciliana, dove la Catena conta altri 2 punti vendita.

Significativo è il risvolto occupazionale derivante da questa nuova apertura, specialmente in virtù dell’attuale contesto economico, che si misura nell’assunzione di ben di 39 collaboratori.

La struttura, in linea con la strategia di sostenibilità dell’Azienda, è stata realizzata con particolare attenzione all’impatto ambientalee con un intervento a consumo di suolo zero. Il punto vendita sorge, infatti, all’interno di un’area dismessa e per lungo tempo abbandonata, che Lidl ha riqualificato.

L’edificio, inoltre, rientra in classe energetica A+ ed è dotato di ampie vetrate per favorire la luminosità naturale. Si caratterizza per un’area vendita di oltre 1.300 mq, un impianto fotovoltaico da 107 kW e da luci a LED che consentono di risparmiare oltre il 50% rispetto alla normale illuminazione.

Per garantire sempre la massima flessibilità di servizio gli orari di apertura del nuovo punto vendita saranno i seguenti: dal lunedì alla domenica dalle 8:00 alle 22:00. Lidl ha predisposto anche un ampio parcheggio di oltre 100 posti auto a disposizione della clientela.

