LIDL torna nel palermitano: apre un nuovo store a Villabate

Villabate (PA), 3 febbraio 2022 – Lidl Italia, Insegna leader nel Paese, ha tagliato questa mattina il nastro di un nuovo supermercato in Sicilia.

A sole due settimane dall’apertura del suo 700° punto vendita in Italia è stato, infatti, inaugurato alla presenza delle autorità locali uno store nel Palermitano, a Villabate. La struttura è situata in Via Alcide De Gasperi, nella zona commerciale a pochi passi da Ficarazzi nelle immediate vicinanze del cavalcavia stradale che passa sopra la ferrovia. Degno di nota è il risvolto occupazionale dell’operazione che ha portato all’assunzione di 19 nuovi collaboratori che si aggiungono alla grande squadra di Lidl Italia di cui fanno parte 20.000 persone.

Un progetto green

La struttura, dotata di un’area vendita di circa 1100 m², nasce dal rinnovo di un edificio preesistente, occupato in precedenza da altre attività commerciali, con conseguente consumo di suolo pari a zero. Nel progettare l’intervento è stata prestata particolare attenzione sia alla sostenibilità ambientale che all’efficienza energetica. Lo store, infatti, rientra in classe energetica A3 ed è dotato di ampie vetrate per favorire la luminosità naturale. Sul tetto della struttura è presente anche un impianto fotovoltaico da 133 kW e l’interno è provvisto di un impianto di luci a LED che consente di risparmiare oltre il 50% rispetto all’illuminazione tradizionale. Il punto vendita, oltre ad utilizzare il 100% dell’energia proveniente da fonti rinnovabili, dispone anche di un giardino secco a consumo di acqua zero. Infine, il nuovo supermercato vanta un comodo parcheggio di oltre 100 posti auto, fornito anche di colonnine per la ricarica gratuita di due auto elettriche.

One stop shop: un assortimento completo e conveniente

Il supermercato di Villabate rappresenta un punto di riferimento per gli acquisti in cui i clienti possono trovare tutto il necessario per la spesa quotidiana al miglior rapporto qualità-prezzo. Aperto dal lunedì alla domenica dalle 08:00 alle 22:00, lo store accoglie la sua clientela con il più recente layout espositivo dell’Insegna, caratterizzato da ampie corsie che mettono ad immediata disposizione una vasta scelta di articoli, facilmente individuabili grazie alla cartellonistica dedicata. Il benvenuto all’ingresso del punto vendita è dato dal reparto frutta e verdura, con proposte sempre fresche e salutari e tante referenze certificate Bio. Un altro biglietto da visita del supermercato è rappresentato dall’invitante panetteria, in cui è possibile trovare una gamma di panificati dolci e salati che vengono sfornati quotidianamente e più volte al giorno. Ampliano la proposta anche articoli per la casa, per il benessere personale e il petfood per gli amici a quattro zampe.

