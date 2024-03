Feltrinelli Librerie via Cavour 133, Palermo – AREA ESTERNA ALLA ZTL – tel. 02 9194 7777 – WhatsApp +39 345 686 8487 Venerdì 15 marzo – ore 18 Lietta Valvo Grimaldi presenta Palermo (Morellini) insieme a Ivan Scinardo e Bernardo Tortorici di Raffadali

Palermo è una meta imprescindibile per tutti, viaggiatori alle prime armi o giramondo che hanno visto di tutto e di più. In questa città multiforme si possono rintracciare le vestigia di molte dominazioni: dai Fenici ai Greci e ai Romani, e ancora dagli Arabi ai Normanni, dagli Angioini fino agli Spagnoli. Tutte le dominazioni hanno forgiato il territorio, le tradizioni, la lingua e financo la way of life dei suoi abitanti. Questa guida offre indicazioni pratiche su dove alloggiare, dove mangiare le prelibatezze dolci e salate e il miglior street food locale, senza dimenticare le tappe per lo shopping più intrigante e tanti itinerari storico-artistici per scoprire i tesori della città.

• La street art gioca un nuovo ruolo nella rinascita di quartieri periferici degradati o di zone del centro storico in abbandono.

• I percorsi tematici letterari permettono di immergersi completamente nella cultura palermitana.

• Le tracce della cultura araba si svelano nell’architettura, nella cucina e nell’arte palermitane.

Lietta Valvo Grimaldi, nata a Palermo quando la città era tristemente nota per eventi di mafia, ha deciso di raccontarla attraverso varie pubblicazioni per ragazzi e per adulti oltre gli stereotipi che spesso ne hanno banalizzato la narrazione. L’autrice, oggi insegnante di lettere presso il liceo artistico Catalano, è di fatto una storica dell’arte prestata alla scrittura. Tra i suoi titoli , la Guida di Palermo per ragazzi (Pietro Vittorietti Edizioni), L’avventura dei Florio per ragazzi (Caracol Edizioni), Palermo Insolita (Pietro Vittorietti Edizioni), Palermo al femminile (Morellini Editore). Le sue narrazioni seguono sempre il filo della memoria del passato legato all’arte e in qualche maniera intrecciato al mistero.

