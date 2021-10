Dal 29 ottobre è disponibile in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme di streaming “LIGHT ON”, nuovo singolo di LIALAI.

Proseguendo il suo viaggio musicale dalle sfumature sperimentali, LIALAI torna con “LIGHT ON”, un brano elettronico dalle contaminazioni rock che ha l’intento di stupire le persone così come il singolo che lo ha preceduto e che ha visto la partecipazione di Rocco Siffredi nel videoclip ufficiale.

«Questo racconto che ho suddiviso in storie e canzoni prosegue, arricchito questa volta dalla presenza di Zorzi – spiega Lialai a proposito della nuova release – Sono sicuro che stupirà parecchio».

Il videoclip ufficiale di “Light on” è stato diretto da Samuele Sbrighi con la supervisione di Rocco Siffredi e vede la partecipazione di Tommaso Zorzi in un ruolo per lui insolito; presente nel video anche Martina Smeraldi. Siffredi aveva preso parte al videoclip del precedente singolo (“Kill Me”) in veste di attore insieme alla stessa Lialai.

Biografia

Caterina Lalli, in arte Lialai, è una cantante originaria di Pisa. Ha capito fin da giovanissima che le sarebbe piaciuto lavorare nel mondo dello spettacolo o della musica e dopo aver cantato per anni nel salotto di casa – per sua stessa ammissione – con il karaoke, ha deciso di incidere le sue canzoni durante il lockdown del 2020. Il suo singolo d’esordio è stato “Dime” (nel 2020), seguito da “Kill Me” (nel 2021) e da “Light On”, sua ultima release disponibile in radio e in digitale dal 29 ottobre 2021.