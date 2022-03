“Lights” il nuovo singolo di MAXV & LAMBERT

Dal 11 Marzo 2022 sarà disponibile in rotazione radiofonica “Lights”, il nuovo singolo di MAXV e LAMBERT, già disponibile su tutte le piattaforme di streaming digitale dal 25 Febbraio. Il singolo è estratto dalla raccolta omonima (LuxurySound).

Il brano “Lights” è stato registrato, mixato e prodotto a Cagliari dove vivono i fondatori della Luxury sound. Ispirato agli scenari evolutivi delle città metropolitane, accomunate tutte dal colore delle luci notturne, “Lights” ha un sound originale ed esplorativo che richiama il tempo e la vivacità della vita. “Lights” è la rappresentazione dell’uomo che, fin dall’antichità, ha imparato a vivere al buio.

Spiegano gli artisti a proposito del brano: “Il progetto Musicale Luxury sound nasce dall’ incontro casuale tra me e MaxV, entrambi ispirati dal mondo della World Music. Abbiamo fin da subito instaurato un importante sodalizio artistico, la collaborazione tra noi sembra al momento essere molto prolifica con numerosi volumi in elaborazione e prossimi al lancio commerciale.

Si tratta di un periodo artistico molto felice che avrò presto modo di rappresentare con un brano dedicato a persone come noi cariche di entusiasmo ” .-Lambert

“Il progetto Luxury sound nasce dall’incontro tra me e Lambert, sono un produttore di musica chillout e world Music e ho già una lunga esperienza alle spalle nel genere chill. Con Lambert abbiamo subito trovato un feeling musicale, la collaborazione tra me e Lambert è stata da subito molto interessante sia per le sue idee musicali che per le parti melodiche che compone. Ora stiamo mettendo in piedi diversi volumi che presenteremo a breve. È un periodo molto produttivo questo, molto interessante artisticamente e sarò felice di proporre al pubblico ma più semplicemente alle persone un senso di leggerezza e relax con la nostra musica.” .-MAXV

Il video di “Lights” è stato sviluppato con immagini selezionate ad hoc su vari store digitali. La decisione di questa scelta risiede nella immensa offerta reperibile in rete riguardante l’oggetto del brano, cioè la luce. Sono stati accuratamente scelti prodotti grafici molto validi e di elevato spessore professionale.

Biografia

Lambert: Nato a Napoli nel 1972 , imprenditore, musicista e compositore, dopo numerose collaborazioni con artisti e arrangiatori, nel 2021 l’incontro con MaxV crea un importante sodalizio artistico, fondano assieme l’etichetta discografica “Luxury sound”

MAXV: Nato a Cagliari nel 1980, musicista, compositore e produttore di musica elettronica/world music/ Lounge Chillout. Fin dal 1997 inizia la sua gavetta creando una serie di cover band e allo stesso tempo dedicandosi alla composizione e scrittura come cantautore. Nel 2017 una serie di vicissitudini personali lo portano ad una nuova coscienza artistica focalizzando tutte le attenzioni sul genere World Music. Nel 2018 nasce il progetto chillout Lounge intitolato SUMMER DAYS, album di 11 tracce autoprodotto. Iniziano rapporti con diversi produttori discografici e nel 2019 con SOULGEM RECORD viene prodotto un secondo lavoro, un album di 12 tracce con sonorità sempre più ricche di atmosfera dal titolo IMPRESSIONS. Con SOULGEM continua la collaborazione con l’uscita del brano Deep House ” GRATEFUL”. Nel 2019 con Donato Papadia in arte ” Papa dj ” nasce una collaborazione in stile chill per la compilation CÔTE D’AZUR. Con l’etichetta MULTIFORCE a Maggio 2021 un nuovo lavoro dal titolo CHILLOUT NIGHT. “Lights” di MAXV e Lambert uscirà in radio l’11 Marzo.

