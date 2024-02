“Lights in the shadow”, al Monk il quartetto di Marco Sinopoli tra jazz moderno e crosser

Per il quarto appuntamento della stagione 2024, sul palcoscenico del jazz club catanese il 22 ed il 23 febbraio il quartetto formato dal compositore e polistrumentista romano e dal sassofonista Simone Alessandrini, dal bassista Marco Siniscalchi e dal batterista Marco Rovinelli Catania, Monk Jazz Club, 22 febbraio 2024 h. 21.30, 23 febbraio 2024 h 19 e 21.30, € 27

Ancora un grande protagonista jazz italiano per il quarto appuntamento della stagione 2024 del Monk Jazz Club di Catania, il palcoscenico più prestigioso della musica afro-americana nella Sicilia orientale. Venerdì 22 e sabato 23 febbraio il jazz club catanese ospiterà tre concerti del quartetto del chitarrista e pianista romano Marco Sinopoli il quale suonerà affiancato da Simone Alessandrini al sax soprano, Marco Siniscalco al basso e Marco Rovinelli alla batteria. Tre i live in calendario nella sede di Palazzo Scammacca del Murgo, in piazza Scammacca 1 a Catania: giovedì 22 febbraio alle ore 21.30 e venerdì 23 febbraio sia alle ore 19 che alle 21.30.

Marco Sinopoli, compositore e polistrumentista, premiato con il “Global Music Award 2023” per il disco “Chromatic landscape” del 2021, porta sul palco del Monk il concerto “Lights in the shadow”, luci nell’ombra, un mondo sonoro di composizioni originali caratterizzato da una raffinata ricerca armonica che naviga nella tensione tra il fascino dell’ombra e la ricerca della luce, tra jazz moderno, elettronica e crossover. Il concerto, nato nel 2022, racconta in musica lo stato d’animo dopo due anni di “confinamenti” dettati dal Covid. Sinopoli: «In qualche modo durante il lockdown avevo voglia di esprimere un po’ di queste sensazioni che giocano su alcune asperità armoniche un po’ oscure che poi nascondo dentro in verità dei germogli un po’ più luminosi e questa tensione tra questi due estremi l’ho sempre trovata molto affascinante e questi pezzi nell’ambito del jazz trovano un territorio molto soddisfacente. Gli anni del lockdown ci hanno avvicinati alle ombre dietro ai nostri pensieri e ai nostri sentimenti ed è nella piega che separa luce e ombra che si muovono le composizioni per il concerto “Lights in the shadow”. Dieci nuove composizioni, tra jazz moderno e crossover, inframezzate da interspazi sonori in un concerto che vuole raccontare astrattamente il rapporto tra decadenza, nostalgia, positività e speranza navigando in quel territorio emotivo che vive nella tensione tra il fascino dell’ombra e la ricerca della luce».

Marco Sinopoli ha iniziato lo studio della chitarra classica ed elettrica nel 1998 frequentando i corsi jazz dell’Accademia romana di musica e del Conservatorio di Santa Cecilia. Nel 2003 ha studiato alla Berklee di Boston, l’anno dopo ha frequentato il Saint Louis College of Music di Roma approfondendo per molti anni l’armonia jazz e lo studio dell’improvvisazione. Nel frattempo ha studiato composizione classica, pianoforte classico e lettura di partitura, organo nonché pianoforte jazz e musica d’insieme.

Nel 2017 ha fondato l’Extradiction ensemble con il quale sviluppa la propria musica originale in un approccio trasversale fra improvvisazione jazz e composizione. Negli anni ha collaborato come chitarrista in Italia e all’estero con diversi artisti, nell’ambito del jazz e della musica leggera, fra i quali Fabrizio Bosso, Roberto Gatto, Nicola Stilo, Ramberto Ciammarughi, Alessandro Gwis, Lino Patruno, Baraonna, Peppino Gagliardi, Sergio Cammariere, Francesco Di Giacomo, e molti altri.

Con un approccio jazz trasversale, nel 2018 ha fondato l’ensemble Marco Sinopoli-Extradiction, pubblicando il primo disco “Chromatic landscape” nel 2021 per l’etichetta Parco della Musica records. Nel 2019 ha vinto il prestigioso premio internazionale Macerata Opera Festival e la commissione per il lavoro di teatro musicale “Can you heart me?” che ha visto diverse repliche all’interno del Festival dello Sferisterio e di Roma Europa Festival. Parallelamente, oltre al lavoro in studio come turnista e arrangiatore, compone musiche per spettacoli teatrali, cortometraggi, pubblicità e documentari.

Biglietti: € 27, ridotto € 16,50 studenti, docenti, operatori culturali. Prevendita on line su https://www.ciaotickets.com/biglietti/marco-sinopoli-4et . Per info e prenotazioni, e acquisto in cassa: email prenotazioni@monkjazzclub.it, telefono/whatsapp 3401223606.

Monk Jazz Club: Palazzo Scammacca del Murgo, piazza Scammacca 1, Catania

Questi gli altri appuntamenti invernali e primaverili 2024 del Monk Jazz Club. 8-9 marzo Maltana-Peghin duo (Salvatore Maltana contrabbasso; Marcello Peghin chitarra); 22-23 marzo: Oliver von Essen 4et (Oliver Von Essen organo, Rino Cirinnà sax tenore, Michael Santanastasio batteria, Dino Rubino tromba e flicorno); 12-13 aprile Tonolo-Tavolazzi 4et (Pietro Tonolo sax tenore, Ares Tavolazzi contrabbasso, Dino Rubino pianoforte e tromba, Mimmo Cafiero batteria). 19-20 aprile Raquel Kurpershoek (Raquel Kurpershoek voce, Alessandro Crescenzo pianoforte, Danny Rombout percussioni); 26-27 aprile: Mazzarino-Pugliese-Di Leonardo trio (Giovanni Mazzarino pianoforte, Tommaso Pugliese al contrabbasso, Marcello Di Leonardo batteria).

Com. Stam. + foto