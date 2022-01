L’illusionista palermitano Christian Carapezza protagonista alla trasmissione “I Soliti Ignoti”

Christian Carapezza, illusionista estremo palermitano è stato uno dei protagonisti della trasmissione I Soliti Ignoti, il quiz-show condotto da Amadeus su Rai 1.

L’artista, reduce dall’impresa da Guinness The Cube, che lo ha visto chiuso senza cibo in un piccolo cubo di vetro per 22 giorni ripreso in streaming h24, è stato uno dei personaggi presenti in trasmissione che il concorrente deve indovinare tramite alcuni indizi. L’escapologo con la camicia è stata la professione misteriosa correttamente indovinata dal concorrente che si è aggiudicato il valore del suo “passaporto”, pari a 5 mila euro.

Carapezza si è poi esibito, in trasmissione, in uno spettacolo di escapologia, liberandosi da una camicia di forza e da un imballo a più strati di pellicola trasparente ricevendo i complimenti del pubblico e di Amadeus.

Si tratta di una delle esibizioni più “semplici” per l’artista, abituato a spettacoli ben più da brivido. Carapezza si sarebbe dovuto esibire, infatti, in uno spettacolo di illusionismo estremo ma,a causa di un problema con il bagaglio aereo contenente l’attrezzatura necessaria per lo show, ha dovuto ripiegare in una “semplice” esibizione di escapologia, performance che solitamente propone in tante varianti più emozionanti: si libera appeso a testa in giù, attaccato ad una corda che prende fuoco o su un lenzuolo di vetri a piedi nudi, tutti spettacoli non adatti al pubblico della prima serata della rete ammiraglia.

Christian Carapezza è stato ospite di “Game Talent” su Tv8, condotto da Alessandro Borghese, dove si è esibito in uno spettacolo di fachirismo. E’ autore e protagonista di spettacoli internazionali come il “Danger Show” in cui fonde tecniche di illusionismo, fachirismo, escapologia e mentalismo. Nel 2006 ha partecipato, vincendola, alla trasmissione “Cultura Moderna” di Canale 5. È stato protagonista anche di altri numerosi programmi in emittenti nazionali: “Se a Casa di Paola”, “Le Amiche del Sabato” e “Uno Mattina” su Rai 1; “Piazza Grande” e “I Fatti Vostri” su Rai 2; “Studio Aperto” e “Lucignolo” su Italia 1; “Tu Si Que Vales”, “Italia’s Got Talent” e “Pomeriggio Cinque”, su Canale 5. Ha anche più volte varcato i confini nazionali: è stato uno dei pochi artisti italiani a partecipare a “Tu Si Que Vales Albania” e “La France a un Incroyable Talent” (versione francese di Italia’s Got Talent).

