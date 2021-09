“Pigiama Walk&Run”: il 24 settembre alle 6 del mattino corri o camminaper sostenere assieme alla LILT i bambini e le famiglie del reparto di oncoematologia pediatrica dell’ospedale Arnas Civico – Di Cristina Benfratelli di Palermo

Palermo – Mancano pochi giorni al via della “Pigiama Walk&Run”, la storica corsa o camminata all’alba non competitiva per offrire assistenza ai bambini malati di tumore, che si correrà anche a Palermo venerdì 24 settembre, alle ore 6, con partenza da piazza Verdi (Teatro Massimo) e arrivo al Parco della Salute Livia Morello, Foro Umberto I oppure in tutta Italia in modalità “Anywhere”. L’iniziativa solidale, giunta alla sua 10a edizione e organizzata dalla Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori Milano Monza Brianza, quest’anno presenta un’importante novità: la partecipazione delle LILT di Palermo, Bologna e Latina.

“Abbiamo aderito a questa iniziativa benefica organizzata da LILT Milano Monza Brianza che per la prima volta ha aperto la partecipazione ad altre associazioni territoriali. Cammineremo o correremo in pigiama, da piazza Verdi, via Maqueda, corso Vittorio Emanuele fino al Parco della Salute – spiega Francesca Glorioso, presidente LILT Palermo APS. Il pigiama è un simbolo per esprimere la nostra solidarietà ai bambini ricoverati che, in quanto malati, passano intere giornate in pigiama. Il ricavato – sottolinea – sarà destinato alla creazione di un fondo a sostegno delle spese di viaggio dei bambini che devono partire per sottoporsi alle cure che ci auguriamo cresca nel tempo”.

Per partecipare è necessario iscriversi sul sito della LILT di Palermo APS, indossare il pigiama e correre o camminare e sostenere il reparto di oncoematologia pediatrica dell’ARNAS Civico-Di Cristina-Benfratelli di Palermo attraverso una donazione; chi si iscriverà riceverà un pacco gara contenente la pettorina, la mascherina da notte con il logo dell’evento e alcuni gadget donati dagli sponsor.

La LILT di Palermo Aps è un’Associazione di promozione sociale che si occupa di prevenzione oncologica primaria, secondaria e terziaria e che da più di 20 anni opera quotidianamente a supporto dei malati oncologici e dei loro familiari e per la diffusione della cultura della prevenzione oncologica.La referente LILT Palermo per l’iniziativa è la dott.ssa Letizia Davì – email: info@liltpalermo.it

Per iscrizioni:

https://liltpalermo.it/pigiamawalkandrun/?fbclid=IwAR2KXoluewc4ob4aGqLoj6nQhhf7mnb5Go1EKc_i5ZFErVZp0XLkINW_ylE

Per maggiori informazioni:

e pagina Instagram LILT Palermo APS

Com. Stam.