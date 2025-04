Limitazione circolazione veicolare via Pizzarro e Rombulo Pietro, lavori di scavo – Limitazione circolazione veicolare vie Maria Santissima Mediatrice e Vito Schifani

Palermo Mobilità. Limitazione circolazione veicolare via Pizzarro e Rombulo Pietro, lavori di scavo L’Ufficio Traffico e Mobilità ordinaria

ha emesso una ordinanza per la limitazione temporanea della circolazione pedonale e veicolare e della sosta nelle vie Francesco Pizzarro e Rombulo Pietro per la realizzazione di lavori di scavo e-distribuzione.



In particolare, il provvedimento interesserà:



Via Francesco Pizzarro per 60 metri lineari su sede stradale (scavo trasversale in corrispondenza del civ. 11);

Via Rombulo Pietro per 18 metri lineari su sede stradale (scavo longitudinale da incrocio con Via Francesco Pizzarro a civ. 34);

Via Rombulo Pietro per 1 metro lineare (scavo trasversale su marciapiede in corrispondenza del

civ. 34).



L’ordinanza – si legge nella nota – sarà valida per 36 giorni dalla data di inizio dei lavori che dovranno avvenire entro e non oltre 30 giorni dalla data della stessa secondo il seguente cronoprogramma:



– 3 giorni di ingombro effettivo di suolo pubblico necessari all’esecuzione dello scavo, del rinterro e del relativo ripristino provvisorio a binder;

– 30 giorni per assestamento del rinterro e del ripristino provvisorio a binder (nessun ingombro del suolo pubblico);

– 3 giorni di ingombro effettivo del suolo pubblico necessari all’esecuzione della scarifica e del ripristino definitivo del manto stradale, per una porzione pari alla semicarreggiata.

Limitazione circolazione veicolare vie Maria Santissima Mediatrice e Vito Schifani

L’Ufficio Traffico e Mobilità ordinaria ha emesso una ordinanza per la limitazione temporanea della circolazione pedonale e veicolare e della sosta nelle vie Maria Santissima Mediatrice e Vito Schifani per la realizzazione di lavori di scavo e-distribuzione.

In particolare, il provvedimento interesserà:

Via Maria SS. Mediatrice per 5 metri lineari su marciapiede (attraversamento – in corrispondenza della cassetta stradale esistente alle spalle del condominio in Passaggio Gino Marinuzzi n. 3);

Via Maria SS. Mediatrice per 50 metri lineari su sede stradale (dalla cassetta stradale del condominio in Passaggio Gino Marinuzzi n. 3 alla cassetta stradale del condominio in Passaggio Gino Marinuzzi n. 1);

Via Maria SS. Mediatrice per 5 metri lineari su marciapiede (attraversamento – in corrispondenza della cassetta stradale esistente alle spalle del condominio in Passaggio Gino Marinuzzi n. 1);

Via Maria SS. Mediatrice per 50 metri lineari su sede stradale (dalla cassetta stradale esistente del condominio in Passaggio Gino Marinuzzi n. 1 ad incrocio con via Vito Schifani);

Via Maria SS. Mediatrice per 5 metri lineari su marciapiede (attraversamento – in corrispondenza della cassetta stradale esistente in prossimità dell’incrocio con via Vito Schifani);

Via Vito Schifani per 35 metri lineari su sede stradale (attraversamento in corrispondenza dell’incrocio con via Maria SS. Mediatrice);

Via Vito Schifani per 60 metri lineari su sede stradale (dall’incrocio con via Maria SS. Mediatrice alla cabina secondaria esistente);

Via Vito Schifani per 3 metri lineari su marciapiede (attraversamento in corrispondenza della cabina

secondaria esistente);

Via Vito Schifani per 10 metri lineari su sede stradale (attraversamento in corrispondenza della fermata autobus denominata “SCHIFANI”.

L’ordinanza – si legge nella nota – sarà valida è valida per 46 giorni dalla data di inizio dei lavori che dovrà avvenire entro e non oltre 30 giorni dalla data di emissione della stessa, secondo il seguente cronoprogramma:

– 13 giorni di ingombro effettivo di suolo pubblico necessari all’esecuzione dello scavo, del rinterro e del relativo ripristino provvisorio a binder;

– 30 giorni per assestamento del rinterro e del ripristino provvisorio a binder (nessun ingombro del suolo pubblico);

– 3 giorni di ingombro effettivo del suolo pubblico necessari all’esecuzione della scarifica e del ripristino definitivo del manto stradale, per una porzione pari alla semicarreggiata.

Ordinanza in allegato

Com. Stam.