Linda Klimovicova vince la GVH Cup. Renato Morabito “Quattro i tornei W25 nel 2024”

Solarino (Sr) – Al termine della finale GVH Cup giocata contro Lisa Pigato, Linda Klimovicova vince in due set, 6-2 6-3, e di fatto conquista due dei tre titoli in palio all’ITF W25 di Solarino 2023.

Match applauditissimo e meritata la vittoria della diciannovenne ceca, che in Sicilia ha ottenuto il terzo titolo ITF in carriera e il terzo del 2023. Commozione per Lisa Pigato a fine incontro, “più che per la stanchezza, che per la sconfitta” spiega la tennista. La premiazione della GVH Cup ha chiuso l’edizione numero nove del torneo organizzato dal circolo Leotennis allo Zaiera Tennis Facility, un successo nonostante le difficoltà di quest’anno. Ringraziando il pubblico, il direttore del torneo ha comunicato un rilancio delle attività con quattro tornei W25 a Solarino a marzo e novembre.

“Rilanciamo con marzo e non solo – ha spiegato Renato Morabito – perchè abbiamo deciso di ripetere il torneo anche a Novembre. Dunque, per la decima edizione dell’ITF a Solarino, ci saranno due tornei a marzo e due tornei a novembre da 25 mila dollari. Quest’anno la qualità del tennis giocato è stata prevedibilmente più alta, ringrazio chi ha assistito ai match. Ringrazio il supervisor Riccardo De Biase, gli arbitri Aniello Santonicola, Adel Suliman, Tibor Witte e Gianluca Moscarella che hanno permesso lo svolgimento degli incontri. Ringrazio lo staff dell’ITF di Solarino, cioè l’incordatore Federico Desi, la physio Luana Galletta, la desk manager Giada Pagano, l’ufficio stampa che ha curato la comunicazione e i social media dell’ITF di Solarino, Chiara Borzì. Ringrazio il sindaco di Solarino Giuseppe Germano a cui “strappo” la promessa di maggiore supporto per la decima edizione del torneo”. Il sindaco di Solarino ha ricevuto il badge di ambasciatore del torneo. “L’ITF a Solarino è una realtà che la città aspetta ogni anno – ha commentato Giuseppe Germano -, l’anno prossimo il carico di impegno raddoppia e come amministrazione cercheremo di rispondere alle richieste del torneo”. In rappresentanza del presidente FITP Sicilia Giorgio Giordano, i consiglieri regionali Vincenza Ciraolo e Adriano Sammatrice, hanno spiegato: “L’Italia in questo momento è un centro tennistico veramente importante, ma non dimentichiamo la base. Alla base stanno eventi come questo, che Renato Morabito ha la capacità di realizzare con una forza veramente unica da quasi dieci anni. Il nostro oggi è solo un segno di vicinanza. Credo che come comitato regionale dobbiamo fare di più, perchè è bello notare oggi tenniste italiane impegnate su palcoscenici importanti essere passate prima da Solarino”.

Lisa Pigato è stata premiata dal direttore dallo Zaiera Resort, Raffaele Malfa, Linda Klimovicova dal sindaco di Solarino, Giuseppe Germano. L’ITF di Solarino dà appuntamento tutti gli appassionati di tennis siciliani al 2024.

