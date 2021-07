Da questa sera sarà possibile usufruire delle linee gratuite 2ZTL e 10ZTL per raggiungere il centro storico. Ecco orari e percorsi:

Linea 2 ZTL – Capolinea Terminal orari: 19.10 / 19.35 / 20.00 / 20.25 / 20.50 / 21.15 / 21.40 / 22.05 / 22.30 / 22.55 / 23.15 / 23.40 / 00.00 / 00.25 / 00.50 / 01.15 / 01.35

Linea 10 ZTL – Capolinea Piazza Vittorio Emanuele, orari: 19.15 / 19.45 / 20.15 / 20.45 / 21.15 / 21.45 / 22.15 / 22.45 / 23.15 / 23.45 / 00.15 / 00.45 / 01.15 / 01.40

PERCORSI

2ZTL: Terminal (Capolinea) – via Ilio – via Amm. Staiti – viale Regina Elena – via dei Ranuncoli – via Cappuccini – piazza G. Scio – via Duca D’Aosta – viale Regina Elena – via Amm. Staiti – via Ilio – Terminal (Capolinea).

10ZTL: piazza Vittorio Emanuele (Capolinea) – via Platamone – via Palmerio Abate – via Osorio – via XXX Gennaio – C.so Italia – viale Regina Elena – via Duca D’Aosta – via Cristoforo Colombo – piazza vittime motonave Maria Stella – via Lutazio Catulo – Lazzaretto – via Lutazio Catulo – via dei Marinai – via Carolina – piazza G. Scio – corso V. Emanuele – via Libertà – lungomare Dante Alighieri – via Pallante – piazza Vittorio Emanuele (Capolinea).

C0m. Stam.