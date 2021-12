L’insegna dell’anno dei supermercati potenzia la sua presenza a Sciacca. Inaugurato stamani il nuovo punto vendita Eurospar

SCIACCA (AG) – Un regalo di Natale per tutti i consumatori della città di Sciacca e per le zone limitrofe. Inaugurato oggi in via Lioni, 60 il nuovo punto vendita Eurospar che fa capo alla grande famiglia Ergon, concessionaria del marchio Despar in Sicilia (escluso provincia di Messina) e leader nella grande distribuzione.

Con un ampio e comodo parcheggio e con decine e decine di reparti interni, il nuovo store offre un’opportunità in più a tutti i consumatori di Sciacca grazie ad una scelta di assoluta qualità, che guarda alla convenienza e che promuove le aziende del territorio oltre a migliaia di prodotti a marchio con prezzi imbattibili. Per la città marinara dalla forte connotazione arabeggiante, il nuovo Eurospar dedica uno sguardo speciale ai freschi con un’offerta di grande livello e poi tanti reparti per una spesa quotidiana facile e di qualità, dalla salumeria al reparto frutta e verdura, dalla macelleria alla grande linea dedicata ai surgelati, ed ancora un’intera sezione dedicata ai latticini, una delle peculiarità produttive della nostra isola. C’è inoltre una fornita enoteca interna con la possibilità di poter scegliere tra vini pregiati della Sicilia ma anche di altre regioni italiane e pure ottimi spumanti per salutare l’arrivo del nuovo anno. Sta già suscitando grande interesse, infine, il reparto gastronomia con piatti appena preparati, rustici e naturalmente il pane appena sfornato. Accanto al food ci sono i reparti no-food oltre ad un’intera area dedicata agli elettrodomestici per la casa, le tv e le attrezzature da giardino. “Il valore della scelta” è il claim con cui viene sottolineata anche a Sciacca la presenza di Eurospar che, assieme ad Interspar e Despar, è insegna pure per il 2021-2022 nella sezione supermercati. Un riconoscimento che conferma le scelte effettuate e che premia la fedeltà dei clienti ai valori aziendali, da oggi appunto anche a Sciacca.

“La famiglia di Ergon continua a crescere e ad essere presente sul territorio siciliano e in altre regioni italiane con sempre maggiore forza – spiega Concetta Lo Magno, direttrice area marketing – A Sciacca da oggi potenziamo la nostra presenza con l’apertura di un punto vendita Eurospar che propone servizi al top, guarda alla convenienza e alla garanzia per i nostri consumatori partendo dalla qualità. Anche in questo punto vendita abbiamo applicato i “mondi integrati” ovvero l’unione del food e del no-food per soddisfare pienamente le richieste e esigenze dei clienti”.

Con l’apertura del nuovo Eurospar, Ergon restituisce alla collettività di Sciacca un punto vendita che fa parte dell’affitto del ramo aziendale ex Gicap. Dopo alterne vicende, lo store si presenta adesso ai consumatori in modo rinnovato, organizzato e dando continuità lavorativa alle risorse umane che vi operavano in passato.

