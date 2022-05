Lions Clubs International Arrivano i supereroi “Now It’s Magic” tra i piccoli pazienti dell’ospedale dei Bambini di Palermo

Le stelle più amate dai più piccoli invaderanno con la loro simpatia per una mattina l’ospedale dei Bambini di Palermo. L’appuntamento è per il 19 maggio alle 11, all’ospedale Di Cristina in via Benedettini, quando tra le corsie arriveranno gli eroi dei fumetti “Now It’s Magic” per incontrare i piccoli pazienti.

Una occasione per regalare un sorriso a chi sta vivendo un momento non facile della propria vita e portare un sorriso. Inoltre ai più piccoli saranno regalate le tazze raffiguranti i protagonisti di “Now it’s magic”. Tazze in cui è stata incisa la citazione di Danilo Terrana: “…niente è impossibile per te che sei invincibile…perché come nelle fiabe tutto può succedere”.

L’iniziativa, originariamente prevista come regalo per la Befana, si inserisce nell’ambito del Service distrettuale: Una mano a chi ne ha bisogno e di cui sono protagonisti i Lions clubs Palermo della Zona 1: Palermo Host, Palermo Federico II, Palermo Mediterranea e Palermo Guglielmo II, con la partecipazione della Makoto jujitsu academy e l’associazione “Le magiche stelle”.

Com. Stam.