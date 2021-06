Il governatore del Distretto Lions 108Yb Sicilia, Mariella Sciammetta, ha consegnato oggi il premio Melvin Jones, il più alto riconoscimento che la fondazione internazionale del Lions clubs international assegna a soci e non che si sono distinti nel servire la comunità, a Caterina Chinnici e Pietro Bartolo; un terzo premio verrà presto consegnato anche a papa Francesco direttamente in Vaticano.

I riconoscimenti sono stati assegnati oggi a Catania durante la cerimonia di chiusura dell’anno sociale del governatore Sciammetta, un anno difficile, particolare a causa della pandemia Covid-19, ma che non ha di certo fermato l’azione dei lions siciliani nel campo sociale, verso chi ha bisogno e si trova in difficoltà. E con questo atto finale il governatore ha certamente voluto riconoscere l’azione svolta da Bartolo, ed idealmente da tutti gli operatori sanitari e delle forze dell’ordine, nel difficile compito dell’accoglienza dei migranti che sbarcano a decine sulle coste siciliane in cerca di una vita diversa in Europa, da Chinnici nell’importante settore dei diritti dei minori, e dal pontefice nel campo dei diritti umani e sociali.

Ciro Cardinale

CS