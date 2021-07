Nel corso della mattinata è stato effettuato un sopralluogo all’istituto “Vainicher” dove saranno realizzati interventi di ampliamento per circa 5 milioni di euro

Si è svolta stamane a Lipari l’ultima giornata di un intenso ciclo di incontri che ha visto il Sindaco Metropolitano di Messina, dott. Cateno De Luca, a confronto con i Sindaci di Lipari, S. Marina Salina, Leni e Malfa per un aggiornamento sulle criticità presenti sulle strade provinciali ricadenti nell’arcipelago eoliano.

I massimi rappresentanti dei Comuni eoliani hanno espresso apprezzamento per l’attività messa in campo da Palazzo dei Leoni ed hanno indicato nel rafforzamento della messa in sicurezza stradale un punto fondamentale per lo sviluppo economico e turistico dell’intero arcipelago.

In tal senso saranno recepiti gli indirizzi dei sindaci e saranno avviate delle perizie complementari per la segnaletica orizzontale e verticale utilizzando, se necessario, fondi della Città Metropolitana di Messina o quelli extra bilancio.

Alcuni interventi di messa in sicurezza sono stati già realizzati mentre altri sono in corso di appalto, di progettazione o in attesa di decreto di finanziamento anche se restano alcune criticità dovute all’assenza di interventi di manutenzione ordinaria nell’ultimo decennio ed alle quali sarà data una necessaria soluzione.

Particolare attenzione è stata posta alle prospettive legate al futuro Piano Strategico Metropolitano in cui sarà fondamentale la collaborazione dei Comuni che dovranno elaborare progetti cantierabili nell’ambito di una strategia che tenga conto delle peculiarità dell’area eoliana.

Successivamente il Sindaco Metropolitano Cateno De Luca, accompagnato dal Sindaco di Lipari Marco Giorgianni, dal Capo di Gabinetto dott. Francesco Roccaforte e dal Dirigente dott. Salvo Puccio, ha incontrato la Dirigente scolastica dell’istituto superiore “Isa Conti Eller Vainicher”, prof.ssa Tommasa Basile.

Nel corso del sopralluogo, il dott. Salvo Puccio ha comunicato che i lavori di ampliamento verranno appaltati nel prossimo mese di agosto ed avranno inizio nel mese di ottobre. Il finanziamento di 2.400.000 euro è stato messo a disposizione dalla Città Metropolitana di Messina nell’ambito del Masterplan.

Gli interventi prevedono la demolizione del corpo della palestra per la creazione di nuovi classi moderne ed efficienti e lo smantellamento delle vecchie aule per la ricostruzione della palestra nel complessivo adeguamento strutturale ed impiantistico.

Nel frattempo sono stati assegnati ulteriori lavori per 2.4 milioni di euro dalla programmazione ministeriale per i quali si sta concludendo la progettazione degli interventi di efficienza energetica, tecnica ed impiantistica.

Questi ulteriori lavori saranno avviati nel dicembre 2022.

Complessivamente i fondi destinati alla sistemazione del “Vainicher” saranno 4.800.00 di euro.

Infine, si è convenuto di poter utilizzare l’istituto anche nei mesi estivi per corsi alloggio per studenti stranieri.

“Oggi ho completato il tour con i Sindaci di tutta la provincia – ha dichiarato il Sindaco Metropolitano Cateno De Luca – e sono soddisfatto per l’ampia partecipazione complessiva che ha sfiorato il 90% di presenze. Dopo la riunione con i colleghi delle Eolie mi sono recato al liceo Vainicher per incontrare la dirigente prof.ssa Tommasa Basile con la quale ho effettuato un sopralluogo legato all’avvio dei tanto attesi lavori di ampliamento per i quali abbiamo destinato circa 5 milioni di euro. Tutto questo mi rende particolarmente soddisfatto perché è il frutto delle costanti interlocuzioni messe in atto con il Sindaco di Lipari e con la Dirigente dirigente prof.ssa Tommasa Basile e della riprogrammazione e dei piani di investimento che abbiamo messo in atto”.

Per ciò che riguarda gli interventi programmati nella zona Isole Eolie, l’importo dei lavori in corso di appalto ammonta a 1.400.000 di euro mentre 649.180 euro sono destinati alla progettazione in corso.

Viabilità – gli interventi programmati risultano così distribuiti:

– Progetto di sistemazione, consolidamento e protezione del piano viabile e delle relative pertinenze delle SS. PP. ricadenti nelle Isole Eolie, importo di euro 500.000;

– Opere consolidamento galleria e difesa costiera (richiesto finanziamento anche al Dipartimento Regionale Protezione Civile) S.P. 181 di Pignataro – Lipari, importo di euro 400.000;

– Consolidamento dei versanti a monte della carreggiata ed interventi strutturali di difesa costiera a protezione della strada S.P. 180 Canneto, importo di euro 500.000.

INTERVENTO IN CORSO DI PROGETTAZIONE

– Eliminazione frana, consolidamento pendii, opere di contenimento, raccolta e convogliamento acque, risagomatura piano viabile strada provinciale agricola Filicudi Porto-Pecorini a mare (isola di Filicudi) – Comune di Lipari, importo di euro 649.180;

Nell’elenco mancano gli interventi del MIT (Programma straordinario di manutenzione della rete viaria di Province e Città Metropolitane di cui al D.M. 49/2018) per le Isole Eolie in corso di esecuzione ed il cui finanziamento ammonta a complessivi 937.600 euro.

Edilizia scolastica Liceo Scientifico “Isa Conti Eller Vainicher” – gli interventi programmati risultano così distribuiti:

– Patto per la Città Metropolitana (Masterplan) progetto in corso di approvazione, importo di euro 2.500.000;

– Legge stabilità 2019 (L. 145/2018 art. 1 comma 883) in programma annualità 2024, importo di euro 2.455.300.

