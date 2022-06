L’Ippodromo è di moda: domenica alla Favorita, sfilata benefica di Rosi De Simone Eventi con Kledi Kadiu

Premio “Fashion Night” al fotografo Pucci Scafidi e all’artista Dario Denso Andriolo. Il sax di Gerardo Vitale e la voce di Joaquin Soffredini

Moda e cavalli, un connubio di eleganza tipicamente british, che domenica 5 giugno troverà la sua espressione siciliana a “L’ippodromo è di moda”, produzione di Rosi De Simone Eventi, che si svolgerà all’impianto sportivo La Favorita di via del Fante, 9 a Palermo, dalle ore 20 alla presenza del direttore ippico Francesco Ruffo della Scaletta. Con la conduzione di Monia Arizzi, volto palermitano di Non è la Rai e dell’attore Ottavio Amato, e la regia di Ugo D’Azzò, porterà in passerella le collezioni primavera-estate 2022 di brand e aziende siciliane con momenti di solidarietà, spettacolo e musica e la consegna del Premio Fashion Night. Ingresso gratuito, su inviti da ritirare presso le aziende e all’ippodromo. Info 091 670 3704.



Il premio Fashion Night e i protagonisti de “L’Ippodromo è di moda”



La serata, “L’ippodromo è di moda”, patrocinata dall’Assemblea Regionale Siciliana e dal Comune di Palermo, per valorizzare il territorio e le attività produttive, vedrà tra i protagonisti il ballerino Kledi Kadiu, divenuto famoso grazie al programma Amici di Maria De Filippi, Valentina Pitzalis e Giusy Laganà, testimonial e segretario generale di FareXbene onlus, impegnata a tutela le donne vittime di violenza e contro il bullismo nelle scuole e Umberto Salamone, conduttore ed ex Carrambà Boy. Sarà consegnato anche il Premio Fashion Night, ideato da Rosi De Simone Eventi, al fotografo Pucci Scafidi, autore di Genius Panormi e all’artista Dario Denso Andriolo, “Sicilian Reflections”, allestita nella Sala degli specchi del Politeama Garibaldi. L’intrattenimento è affidato alla danza di Kledi Kadiu e alle interpretazioni del controtenore argentino Joaquin Soffredini e all’incantevole sax di Gerardo Vitale e le musiche di Mauriziotto dj.



La proposta in passerella de “L’Ippodromo è di moda”



In passerella a “L’Ippodromo è di moda”, colori e tessuti che guardano alla stagione più bella portando gioia nelle proposte Allure, le montature da vista e da sole di ArtOttica, i gioielli di Almami di Alessandra Giurintano, i kimoni di Giunò, i costumi di Grace Milano, Madì Creazioni, gli abiti da lavoro più trendy di Pinto, il total look con abiti e scarpe di Quartararo, le spose di Roberta Ravel, Sartoria Italiano, Vali Boutique. Sponsor dell’evento KIA Astercar, UnipolSai Assicurazioni di Giuseppe Di Giovanni. Partner Dimora dei Leoni, Le Antiche Mura, Villa Masetta, Radio Time. Coordinamento moda e backstage Giusy Governale, trucco a cura di Dario Loris Cerfolli Academy di Catania e parrucco Blanco Salon di Palermo in collaborazione con Davines, modelle dell’agenzia Castdiva di Catania, service E20 di Gianni Lombardo, fotografo ufficiale Gianni Geraci, ufficio stampa e comunicazione Emme Averna Comunicazione.