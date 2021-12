L’ippodromo La Favorita pronto ad accogliere il pubblico, il 18 dicembre taglio del nastro

Dopo quasi otto mesi dalla ripartenza delle corse, finalmente sabato 18 dicembre il pubblico potrà tornare a “vivere” l’ippodromo della Favorita. Riapre i battenti l’impianto sportivo di viale del Fante dove, dal 22 maggio fino ad ora, le corse e gli allenamenti mattutini si sono svolti a porte chiuse.

La notizia è stata resa nota oggi nel corso di una conferenza stampa alla quale hanno partecipato il sindaco Leoluca Orlando, l’assessore comunale allo Sport Paolo Petralia Camassa, il responsabile ippico della Sipet Francesco Ruffo della Scaletta e Tommaso Di Matteo, consigliere d’amministrazione della Sipet.

Per l’ippodromo si tratta di un’altra importante tappa sulla strada del recupero di un bene che rappresenta un patrimonio per l’intera città. L’obiettivo della Sipet, che ha avuto dal Comune la concessione trentennale dell’impianto, è di offrire alla città una nuova proposta d’intrattenimento e d’incontro all’interno del “polmone verde” della Favorita, che non sia incentrata solo attorno alle corse dei cavalli.

In questi otto mesi dalla ripresa delle corse, l’ippodromo ha dovuto tenere le porte chiuse prima per le restrizioni anti Covid e poi per via della legge regionale contro la ludopatia. La norma, nei fatti, impediva di accettare le scommesse all’interno dell’ippodromo perché nelle vicinanze di due ospedali e di altri “luoghi sensibili”. È stata quindi necessaria l’approvazione da parte dell’Ars di un apposito emendamento per sbloccare l’impasse e dare la possibilità al pubblico di tornare a popolare il parterre e le tribune della Favorita.

La Sipet

“L’ippica, oltre ad essere un’occasione di selezione e mercato della razza equina, è un’opportunità di lavoro e quindi di ridistribuzione del reddito. Basti pensare che ogni cavallo-atleta genera in media 1,8 posti di lavoro”, spiega il responsabile ippico della Sipet Francesco Ruffo della Scaletta, già programmatore tecnico di Varenne e segretario generale dell’Unire. “Due sono le richieste che la Sipet ha avanzato al ministero delle Politiche agricole: il riallineamento, per quanto attiene a convenzioni e sovvenzioni, alle altre società concorrenti, con i medesimi parametri e criteri valutativi. Chiediamo inoltre che venga riconosciuta la storicità e la continuità riassegnando all’ippodromo un ruolo importante nell’ambito della programmazione nazionale”.

“Sabato ci sarà una prima riapertura di quello che definiamo il Parco ippodromo della Favorita – dice Tommaso Di Matteo, consigliere d’amministrazione della Sipet –. Una struttura polivalente e attrattiva non solo per gli appassionati di ippica e i palermitani ma anche per i turisti e i visitatori provenienti dalla Sicilia, dall’Italia e dell’estero. Questo è un ippodromo che deve essere vissuto come un’esperienza di sport, natura, cultura, food, turismo e divertimento. In futuro contiamo di aprire l’ippodromo, come previsto nella convenzione con il Comune, a grandi e piccoli eventi, sfruttando gli oltre 20 ettari di terreno a disposizione”.

Limitazioni

Per via delle norme anti Covid l’ingresso sarà consentito solamente a 2.000 persone. Tutte dovranno essere munite del green pass “rafforzato”,potranno cioè accedere alla struttura solo le persone vaccinate o guarite dal Covid da meno di 6 mesi. Negli spazi interni dell’ippodromo sarà inoltre obbligatorio tenere indossata la mascherina e rispettare il distanziamento sociale, così come negli stadi. Ci saranno aperti due cancelli, uno per l’entrata e uno per l’uscita, a presidio dei quali ci saranno dei vigilantes e degli addetti al controllo della certificazione verde e del numero massimo di presenze contestuali all’interno.

La giornata inaugurale

Diverse le autorità che saranno presenti al convegno del 18 dicembre. L’apertura dei cancelli avverrà alle 12 e dopo la benedizione, la prima corsa in programma partirà alle 12,50. Alle 14 ci sarà il taglio del nastro da parte dei sindaco Orlando. Sette in totale le corse che verranno disputate. Il programma è tecnicamente impreziosito dai due gran premi “Città di Palermo” (uno per cavalli maschi e l’altro per le femmine, entrambi con una dotazione di 40.040 euro) e dal “Criterium Siciliano”, in memoria di Biagio Lo Verde; più le quattro corse valide per l’assegnazione del campionato italiano dei Gentlemen driver. Durante la giornata si esibirà la Fanfara dell’Associazione dei Bersaglieri che, nell’ambito del suo repertorio musicale, eseguirà l’Inno nazionale. Sarà presente anche la pattuglia a cavallo del reggimento Lancieri di Aosta della caserma Cascino di Palermo.

Cavalli e street food

Per l’occasione all’interno dell’ippodromo saranno allestiti diversi punti ristoro dove verranno offerti al pubblico presente degustazioni enologiche e mignon in chiave gourmet dello street food palermitano.

Com. Stam.