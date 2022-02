L’ippoterapia a sostegno dell’autismo, un servizio gratuito di Asp e ParlAutismo all’interno della caserma Generale Cascino

La caserma si apre alla città e diventa spazio fruibile gratuitamente dalle persone con disabilità Un lavoro di squadra, in piena sinergia, ha permesso la realizzazione del progetto “Piccoli passi a ritmo di zoccoli”,

ideato e voluto da ParlAutismo in collaborazione con il Comune di Palermo e il Comandante del Reggimento “Lancieri d’Aosta” (6°) il Colonnello Antonino Longo. Il progetto è rivolto a bambini, ragazzi ed adulti con autismo e a breve sarà aperto anche ad altri tipi di fragilità.

Oggi presso la caserma “Generale Cascino” è stato firmato il protocollo d’intesa tra le parti che hanno preso parte al progetto: Rosi Pennino, presidente di ParlAutismo, il Reggimento “Lancieri d’Aosta” (6°) con il Comandante Colonello Antonino Longo e il Capo Centro Ippico protempore, Maggiore Nicolò Pensabene e l’Associazione Nazionale Arma di Cavalleria rappresentata dal Presidente della COLOC Sicilia Capitano Salvatore Salerno; in accordo con il Comune di Palermo, Asp 6 di Palermo, U.O.C NPIA, Ambulatorio dedicato 2° livello, Diagnosi e Trattamento Intensivo e Precoce dei Disturbi dello Spettro Autistico, Presidio “Aiuto Materno”, rappresentato dalla responsabile Dottoressa Giovanna Gambino e l’Associazione Sportiva Dilettantistica Ripartiamo in Sella, legalmente rappresentata da Chiara Amato.

Si tratta di Interventi Assistiti con gli Animali a titolo gratuito che si svolgeranno negli spazi del C.I.M. (Centro Ippico Militare) all’interno della Caserma “Generale Cascino”. Il primo servizio di ippoterapia gratuito in Sicilia, rivolto a persone affette dallo spettro autismo.

“Questa è un’esperienza che sigilla uno dei metodi più importanti che è quello di fare rete- dice Rosi Pennino presidente di ParlAutismo – in un momento in cui le risorse entrano in sofferenza e ci sono bisogni importanti a cui far fronte. E’ importante siglare patti di bellezza tra le parti dove ognuno può mettere dentro qualcosa. Questo sogno oggi diventa realtà. Siamo pronti ad attivare questo spazio di vita quotidiana che abilita i nostri ragazzi. Il comandante Longo ha aperto le porte della caserma alla città e l’ha resa fruibile ai ragazzi e alle famiglie. Per l’autismo oggi è una giornata di immensa felicità e saranno coinvolte anche altre fragilità”.

L‘Asp si occuperà di reclutare i bambini e i ragazzi, secondo criteri di necessità terapeutiche cliniche, nonché di idoneità alle attività previste dal progetto.

“Noi come sanità cerchiamo di dare risposte a quelli che sono i bisogni delle famiglie soprattutto sul piano della qualità dei servizi – dice Giovanna Gambino dell’Asp – Non si tratta di terapie che consideriamo strettamente in ambito sanitario ma sono luoghi di vera opportunità riabilitativa che in alcune fasce di età sono importanti per la crescita e danno la possibilità di acquisire autonomia anche sociale”.

L’ASD Ripartiamo in Sella metterà a disposizione le seguenti figure professionali: un Responsabile del progetto, un Referente d’intervento, un Medico veterinario, 3 Coadiutori dell’animale, una psicologa psicoterapeuta, una tirocinante universitaria, 2 volontari. E ancora tutto ciò che è necessario alla bardatura del cavallo ed alla preparazione per la messa in sella e del lavoro da terra, nonché tutti i finimenti, il materiale per la pulizia e la cura del cavallo ed il materiale per lo svolgimento delle sedute, compresi gli strumenti per la psicomotricità (cerchi, palle, coni, lettere plastificate, piccoli strumenti musicali, e altro).

Il Reggimento, a titolo gratuito, metterà a disposizione: 2 cavalli, 2 box, un campo da

lavoro in sabbia, delle aree comuni al coperto, 1 casetta al chiuso per lo svolgimento delle attività dell’Associazione che non interferiranno con le normali attività addestrative svolte dal personale militare e dai soci ANAC.

La caserma così si apre alla città e diventa spazio fruibile gratuitamente dalle persone con disabilità.

“L’Esercito è molto legato a questo servizio – spiega il Comandante Antonino Longo – perché è un modo che ci permette di essere vicini ai cittadini e di condividere strutture e risorse con la cittadinanza, con le famiglie e con chi è meno fortunato degli altri. Speriamo che questo sia l’inizio di un percorso duraturo nel tempo”.

Per il sindaco Leoluca Orlando “L’Esercito è un’istituzione posta a presidio della difesa della nostra Carta costituzionale, della nostra Repubblica, dei diritti degli italiani. Questo spiega la volontà di mettere a disposizione questa struttura considerandolo un bene comune. Il vero motore di questa iniziativa è chi nel quotidiano vive questo impegno come Rosi Pennino. La firma di questo protocollo d’intesa è il modo migliore per prepararci alla giornata del 2 aprile dedicata all’autismo, diventata un appuntamento tradizionale per la città”.

Il progetto si articolerà in due step e il primo partirà da subito, grazie al contributo del Rotary eClub Colonne d’Ercole presieduto da Nadia La Torre. Fondamentale anche l’aiuto del Centro Ortopedico Ferranti nella persona di Salvo Ferranti.

Il progetto di riabilitazione equestre non vuole sostituirsi agli interventi riabilitativi già in atto e svolti dai bambini e ragazzi che vi prenderanno parte, ma si inserisce in un ambito

complementare, con tempistiche e modalità atte a rendere il soggetto partecipante, protagonistadell’intervento, svolgendo attività di vita quotidiana, al di fuori del contesto “medico”, in un setting non inteso come luogo di cura ma di normalità. La riabilitazione equestre ha lo scopo di offrire alla persona con disabilità la possibilità di attivare e potenziare le cosiddette funzioni adattive e concorre all’acquisizione di maggiori competenze sociali e un inserimento adeguato nel contesto sociale.

