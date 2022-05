L’istituto di istruzione superiore “E.Fermi-F.Eredia”di Catania presente alla Fiera Mediterranea del Cavallo

L’istituto di istruzione superiore “Fermi-Eredia” presente, con una delegazione di 11 scuole statali della Sicilia Orientale, alla manifestazione “Fiera Mediterranea del Cavallo edizione 2022″ presso la Tenuta di Ambelia a Militello Val di Catania.

Un appuntamento importante e una vetrina prestigiosa, a cui l’I.I.S. Fermi-Eredia ha partecipato, individuato dall’Assessorato all’istruzione e formazione della Regione Sicilia, per la specificità dell’indirizzo di studio in materia agraria, agroalimentare e agroindustria, quale Scuola Polo di riferimento per il coordinamento, l’organizzazione e la gestione delle attività relative alla partecipazione studentesca. “Questa scuola- ha dichiarato la dirigente prof.ssa Maria Giuseppa Lo Bianco– investe da sempre energie e risorse per puntare sul futuro dei propri studenti. Essere stati individuati dalla Regione Siciliana come scuola di riferimento per una manifestazione che accoglie migliaia di visitatori nazionali e internazionali, è un grande onore e contemporaneamente un enorme riconoscimento per il lavoro svolto in questi anni e per tutte le potenzialità e le eccellenze che il “E.Fermi-F.Eredia” sa offrire”. Insieme all’Istituto polo hanno risposto all’invito, partecipando alla manifestazione con proprie delegazioni studentesche le seguenti scuole: I.C. De Roberto di Catania – I.C. Brancati di Catania – I.C. Falcone di San Giovanni La Punta – I.C. Fava di Mascalucia – I.C. Casella di Pedara – I.C. Costa di Augusta – I. Omnicomprensivo Don Bosco Maiorana di Troina – I.I.S. De Felice Giuffrida di Catania – I.I.S. Redi di Paternò – I.I.S. De Nicola di San Giovanni La Punta. Dovuti i ringraziamenti al dott. Antonio Valenti, dirigente dell’ufficio di gabinetto dell’assessorato regionale istruzione e formazione, che ha seguito e garantito personalmente la partecipazione delle comunità scolastiche del territorio. Tanta emozione, sorrisi e allegria negli occhi e nei volti dei 500 studenti che hanno affollato le tribune dei vari settori palcoscenico delle esibizioni equestri. Alla cerimonia d’apertura era presente anche il Governatore della Regione Siciliana Nello Musumeci che ha ricordato l’impegno di questi anni nella valorizzazione della Tenuta Ambelia diventato un impianto per gli sport equestri tra i più importanti del Meridione d’Italia.

