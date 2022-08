L’Italia al Motocross delle Nazioni da Campione in carica. Svelati i nomi dei piloti pronti a vestire la Maglia Azzurra

Sabato 24 e domenica 25 settembre l’Italia scenderà in pista per il Motocross delle Nazioni. A Red Bud, negli Stati Uniti, le moto dei nostri piloti saranno riconoscibili dai numeri 1, 2, 3 in virtù dello storico trionfo ottenuto nel 2021 a Mantova con Antonio Cairoli, Mattia Guadagnini e Alessandro Lupino.

Inedita la formazione convocata dal Commissario Tecnico FMI Thomas Traversini per la prossima edizione del Trofeo. Confermato il capitano della squadra, il nove volte Campione del Mondo Antonio Cairoli, che vestirà la Maglia Azzurra per la quattordicesima volta. Nuovamente convocato anche Mattia Guadagnini, capace di vincere con l’Italia il Mondiale Motocross Junior (2019) oltre all’MXoN 2021. L’elemento di novità è rappresentato da Andrea Adamo, già a podio nel Mondiale MX2 2022 e costantemente tra i migliori della serie. Alberto Forato è stato designato come riserva, avendo dimostrato nel corso di questa stagione di avere le carte in regola per competere alla pari con molti piloti di punta della MXGP.

Antonio Cairoli, nato a Patti (ME) il 23/09/1985. Moto: Ktm. Team: Red Bull KTM Factory Racing. Moto Club: Milani. Classe MXoN: MXGP. Numero MXoN: 1

Mattia Guadagnini, nato a Bassano del Grappa (VI) il 11/04/2002. Moto: GasGas. Team: Red Bull GasGas Factory Racing. Moto Club: Ardosa. Classe MXoN: Open. Numero MXoN: 2

Andrea Adamo, nato a Erice (TP) il 22/08/2003. Moto: GasGas. Team: SM Action Racing Team Yuasa Battery. Moto Club: Migliori – SM Action. Classe MXoN: MX2. Numero MXoN: 3

Alberto Forato (riserva), nato a Feltre (BL) il 30/03/2000. Moto: GasGas. Team: SM Action Racing Team Yuasa Battery. Moto Club: Orbassano Racing.

Giovanni Copioli, Presidente FMI: “Andremo negli Stati Uniti con l’entusiasmo e la determinazione dei Campioni in carica. Vedere i nostri piloti correre con i numeri 1,2 e 3 sarà una grande emozione. Il successo di Mantova resta indimenticabile e penso che anche nel 2022 si possa puntare alle posizioni di vertice, nonostante ripetersi sia sempre molto difficile. Sono felice di avere Antonio Cairoli ancora una volta con noi: rispondendo alla convocazione ha dimostrato di essere particolarmente legato alla Maglia Azzurra. Mattia Guadagnini è molto giovane ma abituato a questo tipo di pressione mentre Andrea Adamo nel corso di questa stagione ha messo in mostra le sue doti. Ringrazio inoltre Alberto Forato, che ha dato massima disponibilità. Mi auguro di vedere belle gare con l’Italia protagonista”.

Roberto Rustichelli, Coordinatore Comitato Motocross FMI: “Penso che la composizione della squadra rappresenti al meglio il movimento del Motocross italiano: piloti esperti e veloci insieme ad atleti di prospettiva già preparati per competizioni di alto livello. In questo caso un pluricampione come Antonio Cairoli pronto a mettere a disposizione di Guadagnini e Adamo tutte le sue competenze. Il Comitato Motocross della FMI lavora sempre con l’obiettivo di portare nuovi piloti nelle massime competizioni internazionali e vedere i nostri talenti nelle gare più importanti è sicuramente motivo di orgoglio”.

Thomas Traversini, Commissario Tecnico FMI: “Abbiamo deciso di puntare su questa formazione guardando ai risultati dei nostri ragazzi. Nelle gare fin qui disputate Antonio Cairoli ha dimostrato di avere il passo dei migliori, e in ogni caso un pilota come lui è una risorsa molto preziosa, lo sarebbe per qualunque nazionale. Guadagnini ha saputo affrontare i problemi di inizio stagione dimostrando la sua velocità in MXGP mentre Adamo è costantemente tra i migliori della MX2 e il suo infortunio al ginocchio sinistro non sembra essere preoccupante per il Motocross delle Nazioni, mancando ancora diverse settimane all’evento”.

