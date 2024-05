Campionato Europeo Lonato del Garda L’Italia brilla con gli Azzurrini cinque volte sul podio D’argento la squadra femminile con Rossi, Stanco e Palmitessa. Domani il mixed

Lonato del Garda (BS) – L’Europeo 2024 di Tiro a Volo è entrato nel vivo con l’assegnazione dei Titoli di Fossa Olimpica Individuali ed a Squadre. L’Italia non si è fatta remore e, trascurando un po’ i doveri di ospitalità, ha brillato conquistando tre Titoli Continentali e tre medaglie. Le stelle più splendenti sono state quelle degli Azzurrini del Direttore Tecnico Daniele Di Spigno, principali artefici del successo italiano odierno.

Al maschile Matteo D’Ambrosi si è meritato il Titolo di Campione Europeo con 118/125 in qualificazione e 41/50 +2 nella finale. Il portacolori delle Fiamme Oro di Sarno (SA) ha dimostrato di avere carattere da vendere e ha regolato allo spareggio per la vetta del podio il maltese Nico Sciberras, costringendolo all’argento con 41/50 +1. Sul podio è salito anche Luca Gerri. Cresciuto tiravolisticamente sulle pedane lonatesi, il portacolori delle Fiamme Oro di Erbusco (BS) ha infiammato il pubblico presente mettendosi al collo la medaglia di bronzo con 123/125 in qualificazione, miglior punteggio del comparto Junior, e con 32/40 in finale. Settimo Riccardo Mirabile (Fiamme Oro) di Rufina (FI) con 116/125 (+6), che si è consolato della finale mancata allo spareggio con l’oro ed il Titolo di Campione Europeo a Squadre conquistato insieme a D’Ambrosi e Gerri grazie al totale di 357/375. Ventitreesimo nell’individuale Elia Di Famiano (Marina Militare) di Narni (TR) con 110/+125.

Al femminile, tre le azzurrine che sono entrate in finale, ma solo Elena Navelli (Fiamme Oro) di Chieti è riuscita a salire sul podio individuale. In finale grazie al 114/125 delle qualificazioni, Elena ha superato tutte le eliminatorie arrivando a duellare con la ceca Mateikova per la vetta del podio. Purtroppo con 38/50 si è dovuta accontentare della medaglia d’argento. Peccato per Giorgia Lenticchia (Fiamme Oro) di Terni, quarta ai piedi del podio con 110/125 e 24/35, e per Valentina Dolci di Martinengo (BG), quinta con 108/125 (+0+1+0) e 16/30. Settima Marika Patera (Marina Militare) di Cento (FE) con 107/125, ma anche in questo caso la consolazione della finale mancata è arrivata con l’oro a squadra conquistato insieme a Navelli e Lenticchia grazie al totale di 331/375.

Passando al comparto dei Senior, gli azzurri del Direttore Tecnico Marco Conti hanno faticato un po’ di più ad imporsi.

Al femminile Jessica Rossi ha sfiorato il podio individuale. La poliziotta di Crevalcore (BO) è entrata in finale con 118/125 (+1), ma ha dovuto arrestare la suq vetta verso il podio proprio sul più bello e con 28/35 si è fermata al quarto posto assoluto. Diciottesima e diciannovesima Maria Lucia Palmitessa (Fiamme Oro) di Monopoli (BA) e Silvana Maria Stanco (Fiamme Gialle) di Sturno (AV), rispettivamente con 113/125 e 112/125. Rossi, Stanco e Palmitessa hanno comunque festeggiato sul podio per la medaglia d’argento a squadre, conquistata con 343/375. Buona la prova di Gaia Ragazzini (Carabinieri) di Lavezzola (RA) e Martina Grioni (Carabinieri) di Garlasco (PV), che con 115/125 e 114/125 si sono messe un evidenza tra le tiratrici in pedana solo per i punti ranking.

Infine, passando alla gara maschile, l’Italia è stata rappresentata in finale da Massimo Fabbrizi. Il carabiniere di Monteprandone (AP) si è meriato l’accesso al round decisivo con 122/125 +2 ed ha poi chiuso la gara al quinto posto con 27/30. Lontani dalla finale Mauro De Filippis (Fiamme Oro) di Taranto, ventisettesimo con 117/125, e Giovanni Pellielo (Fiamme Azzurre) di Vercelli, quarantaduesimo con 115/125. In gara solo per i punti del ranking anche Giammarco Barletta (Fiamme Gialle) di Contursi Terme (SA) e Lorenzo Ferrari (Fiamme Oro) di Provaglio d’Iseo (BS) che hanno chiuso la loro esperienza all’Europeo rispettivamente con 119/125 e 114/125.

Domani la gara proseguirà con il Mixed Team. Per i Senior gareggeranno le coppie composte da Silvana Stanco e Mauro De Filippis, da Jessica Rossi e Massimo Fabbrizi e da Maria Lucia Palmitessa e Giovanni Pellielo. Tra gli Junior ci saranno Elena Navelli e Lica Gerri, Giorgia Lenticchia e Matteo D’Ambrosi e Marika Patera e Riccardo Mirabile.

I medal matches inizieranno alle 15.30.

RISULTATI

Trap Maschile: 1° Alberto FERNANDEZ (ESP) 123/125 – 46/50; 2° Yavuz ILNAM (TUR) 122/125 (+6) – 44/50; 3° Bostjan MACEK (SLO) 122/125 (+5) – 34/40; 4° Nathan HALES (GBR) 121/125 (+5) – 31/35; 5° Massimo FABBRIZI (ITA) 122/125 (+2) – 27/30; 6° Giovanni CERNOGORAZ (CRO) 121/125 (+4) – 22/25; 27° Mauro DE FILIPPIS (ITA) 117/125; 42° Giovanni PELLIELO (ITA) 115/125.

RPO Maschile: Gianmarco BARLETTA (ITA) 119/125; Lorenzo FERRARI (ITA) 114/125.

Squadre Trap Maschile: 1ª TURCHIA 359/375; 2ª GRAN BRETAGNA 357/375; 3ª FINLANDIA 356/375.

Trap Femminile: 1ª Fatima GALVEZ (ESP) 116/125 (+5) – 46/50; 2ª Kathrin MURCHE (GER) 119/125 – 43/50; 3ª Rumeysa Pelin KAYA (TUR) 117/125 – 34/40; 4ª Jessica ROSSI (ITA) 118/125 (+1) – 28/35; 5ª Mopsi VEROMAA (FIN) 116/125 (+6) – 25/30; 6ª Beatriz MARTINEZ (ESP) 118/125 (+2) – 18/25; 18ª Maria Lucia PALMITESSA (ITA) 113/125; 19ª Silvana STANCO (ITA) 112/125.

RPO Femminile: Gaia RAGAZZINI (ITA) 115/125; Martina GRIONI (ITA) 114/125.

Squadre Trap Femminile: 1ª FINLANDIA 345/375; 2ª ITALIA 343/375; 3ª GERMANIA 334/375.

Junior Trap Maschile: 1° Matteo D’AMBROSI (ITA) 118/125 (+8) – 41/50 (+2); 2° Nico SCIBERRAS (MLT) 116/125 (+8) – 41/50 (+1); 3° Luca GERRI (ITA) 123/125 – 32/40; 4° Thomas William BETTS (GBR) 118/125 (+7) – 28/35; 5° Andres GARCIA (ESP) 117/125 (+1) – 24/30; 6° Daniel Krzysztof MROZEK (POL) 117/125 (+0) – 19/25; 7° Riccardo MIRABILE (ITA) 116/125 (+7); 23° Elia DI FAMIANO (ITA) 110/125.

Squadre Trap Junior Maschile: 1ª ITALIA 357/375; 2ª GERMANIA 337/375; 3ª REPUBBLICA CECA 335/375.

Junior Trap Femminile: 1ª Martina MATEJKOVA (CZE) 108/125 (+0+1+1) – 39/50; 2ª Elena NAVELLI (ITA) 114/125 – 38/50; 3ª Noelia PONTES VILLARRUBIA (ESP) 109/125 – 30/40;

4ª Giorgia LENTICCHIA (ITA) 110/125 – 27/35; 5ª Nisa Nur AYDEMIR (TUR) 108/125 (+1) – 13/25; 6ª Valentina DOLCI (ITA) 108/125 (+0+1+0) – 16/30; 7ª Marika PATERA (ITA) 107/125.

Squadre Trap Junior Femminile: 1ª ITALIA 331/375; 2ª GERMANIA 271/375.

LA SQUADRA AZZURRA DI TRAP

Men: Mauro De Filippis (Fiamme Oro) di Taranto; Massimo Fabbrizi (Carabinieri) di Monteprandone (AP); Giovanni Pellielo (Fiamme Azzurre) di Vercelli. RPO: Giammarco Barletta (Fiamme Gialle) di Contursi Terme (SA); Lorenzo Ferrari (Fiamme Oro) di Provaglio d’Iseo (BS).

Ladies: Maria Lucia Palmitessa (Fiamme Oro) di Monopoli (BA); Jessica Rossi (Fiamme Oro) di Crevalcore (BO); Silvana Maria Stanco (Fiamme Gialle) di Sturno (AV). RPO: Gaia Ragazzini (Carabinieri) di Lavezzola (RA); Martina Grioni (Carabinieri) di Garlasco (PV).

Direttore Tecnico: Marco Conti.

Fisioterapista: Aldo Humberto Bionda

Junior Maschili: Matteo D’Ambrosi (Fiamme Azzurre) di Sarno (SA); Elia Di Famiano (Marina Militare) di Narni (TR); Luca Gerri (Fiamme Oro) di Erbusco (BS); Riccardo Mirabile (Fiamme Oro) di Rufina (FI).

Junior Femminili: Valentina Dolci di Martinengo (BG); Giorgia Lenticchia (Fiamme Oro) di Terni; Elena Navelli (Fiamme Oro) di Chieti; Marika Patera (Marina Militare) di Cento (FE).

Direttore Tecnico: Daniele Di Spigno.

Preparatore Atletico: Carlo Alberto Zandomeneghi

LA SQUADRA AZZURRA DI SKEET

Men: Tammaro Cassandro (Carabinieri) di Capua (CE); Gabriele Rossetti (Fiamme Oro) di Ponte Buggianese (PT); Luigi Agostino Lodde (Esercito) di Ozieri (SS).

Ladies: Diana Bacosi (Esercito) di Cetona (SI); Martina Bartolomei (Aeronautica Militare) di Laterina (AR); Simona Scocchetti (Esercito) di Tarquinia (VT)

Direttore Tecnico: Andrea Benelli.

Preparatore Atletico: Fabio Partigiani

Fisioterapista: Aldo Humberto Bionda

Junior Maschili: Matteo Bragalli (Fiamme Oro) Pistoia; Marco Coco (Fiamme Oro) di Roma; Antonio La Volpe (Fiamme Oro) di Montegiordano (CS); Riccardo Mignozzetti (Marina Militare) di Trevi (PG).

Junior Femminili: Dalia Buselli di Montecatini Val di Cecina (PI); Arianna Nember (Marina Militare) di Lumezzane (BS); Viola Picciolli (Carabinieri) di Pistoia ; Eleonora Ruta (Fiamme Oro) di Cisterna di Latina.

Direttore Tecnico: Sandro Bellini.

Preparatore Atletico: Carlo Alberto Zandomeneghi

PROGRAMMA

Domenica 19 maggio Qualificazioni Mixed Team Trap

Ore 15.30/18.00 Finali Mixed Team Trap

Ore 18.30 Premiazioni

Lunedì 20 maggio Qualificazioni Trio Trap

Ore 18.30 Premiazioni

Martedì 21 maggio Allenamenti Ufficiali di Skeet

Mercoledì 22 maggio Skeet Maschile e Femminile Senior e Junior (50 piattelli)

Giovedì 23 maggio Skeet Maschile e Femminile Senior e Junior (50 piattelli)

Venerdì 24 maggio Skeet Maschile e Femminile Senior e Junior (25 piattelli)

Ore 14.00/18.00 Finali Trap Maschile e Femminile Senior e Junior

Ore 18.30 Premiazioni

Diretta su RAISPORT Finali Senior dalle ore 16.00

Sabato 25 maggio Qualificazioni Mixed Team Skeet

Ore 15.00/18.00 Finali Mixed Team Trap

Ore 18.30 Premiazioni

Domenica 26 maggio Qualificazioni Trio Skeet

18.30 Premiazioni

