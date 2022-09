Campionato Europeo – Larnaca (CYP) L’Italia chiude l’Europeo con il Titolo Continentale per la Squadra Maschile di Skeet Primo posto nel medagliere generale con 18 medaglie: 10 ori, 4 argenti e 4 bronzi

Larnaca (CYP) – La Squadra azzurra di Skeet Maschile chiude il Campionato Europeo vincendo il titolo con Luigi Agostino Lodde (Esercito) di Ozieri (SS), Gabriele Rossetti (Fiamme Oro) di Ponte Buggianese (PT) e Tammaro Cassandro (Carabinieri) di Capua (CE).

Gli azzurri sono stati i migliori delle qualificazioni, chiuse con l’ottimo punteggio di 221/225, e nel medal amtch per l’oro si sono misurati contro gli avversari della Grecia. La finalissima è iniziata nel modo peggiore per i nostri ragazzi, sotto di due set a zero, ma il Direttore Tecnico Andrea Benelli ha saputo sfruttare al meglio il time out tecnico a sua disposizione per infondergli la giusta carica e la reazione li ha portati sul 4 pari. La reazione degli avversari non si è fatta attendere ed i Greci hanno guadagnato lo spareggio pareggiando il quinto set. Nello shoot-off Lodde, Rossetti e Cassandro sono stati perfetti e con +12 a +9 hanno conquistato il titolo di Campioni Europei a squadre.

Quarta dopo il medal matche la squadra femminile composta da Diana Bacosi (Esercito), Chiara Cainero (Carabinieri) e Martina Bartolomei (Aeronautica Militare). Dopo aver concluso le qualificazioni con lo score di 207/225 in terza posizione provvisoria, le azzurre hanno affrontato la squadra slovacca nello scontro diretto per la medaglia di bronzo e si sono fatte relegare giù dal podio senza troppa difficoltà con 6 a 4. Davanti a loro anche il team inglese e quello tedesco, rispettivamente primo e secondo.

Il bilancio conclusivo del Campionato Europeo 2022 è di due Carte Olimpiche per Parigi 2024, una nella Fossa Olimpica Femminile con Silvana Stanco (Fiamme Gialle) e una nello Skeet Maschile con Luigi Agostino Lodde (Esercito), 10 titoli Continentali, 4 medaglie d’argento e 4 medaglie di bronzo e con l’Italia prima nel medagliere generale con un totale di 18 medaglie. Prossima tappa il Campionato del Mondo ad Osijek (CRO) a partire dal 19 settembre. Oltre ai titoli iridati in palio ci saranno altre due carte olimpiche per ogni evento.

RISULTATI

Skeet Teams Maschili: 1ª ITALIA 221/225 – 5 (+12); 2ª GRECIA 218/225 – 5 (+9); 3ª FRANCIA 216/2256 (+1+7) – 5(+12) ; 4ª CIPRO 211/225 (+11) – 5 (+11).

Skeet Teams Femminili: 1ª INGHILTERRA 211/225 – 7; 2ª GERMANIA 208/225 – 3; 3ª SLOVACCHIA 205/225 – 6; 4ª ITALIA 207/225 – 4.

LA SQUADRA AZZURRA DI SKEET

Men: Tammaro Cassandro (Carabinieri) di Capua (CE); Luigi Agostino Lodde (Esercito) di Ozieri (SS); Gabriele Rossetti (Fiamme Oro) di Ponte Buggianese (PT).

Ladies: Diana Bacosi (Esercito) di Cetona (SI), Martina Bartolomei (Aeronautica Militare) di Laterina (AR); Chiara Cainero (Carabinieri) di Cavalicco di Tavagnacco (UD).

Commissario Tecnico: Andrea Benelli.

Preparatore Atletico: Fabio Partigiani.

Fisioterapista: Aldo Humberto Bionda

Com. Stam./foto