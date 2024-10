L’Italia conclude il Motocross delle Nazioni in ottava posizione

La 77esima edizione del Motocross delle Nazioni è andata in scena a Matterley Basin, in Inghilterra, e ha visto vincere l’Australia dei fratelli Lawrence e di Kyle Webster. La Maglia Azzurra, decima in qualifica ieri, ha terminato la competizione all’ottavo posto al termine di tre manche che hanno visto i piloti italiani lottare nonostante le difficoltà.

In Gara 1 Alberto Forato (MXGP) è passato 14° al primo giro ed è riuscito a risalire il gruppo con costanza fino a terminare la gara al 9° posto. Andrea Adamo (MX2), che tra i due azzurri è stato colui che ha scelto il cancelletto più interno, è scattato bene al via ma non ha trovato il ritmo e a metà gara, mentre era 15°, si è fermato a cambiare gli occhiali tornando in pista 24° per poi concludere 21°.

In Gara 2 Andrea Bonacorsi (MX Open) nelle prime fasi è rimasto nella top 15 riuscendo, a metà gara, a piazzarsi 12°. Fermatosi per cambiare gli occhiali al decimo giro, è poi risalito dal 19° al 16° posto. Andrea Adamo (MX2) è partito bene ma non ha trovato il giusto feeling e ha chiuso 21°. Questo risultato è stato lo scarto di giornata per la Maglia Azzurra.

Nell’ultima heat Alberto Forato (MXGP) si è messo in luce con una gara regolare all’interno della top 10. 12° fino a metà gara, è risalito in classifica concludendo la manche 7°. 18° Andrea Bonacorsi (MX Open) al termine di sedici giri che lo hanno visto a ridosso della top 15.

L’Italia ha ottenuto l’ottavo posto nella classifica a squadre con 70 punti. Prima l’Australia con 26 lunghezze su Stati Uniti (29) e Olanda (36). A livello individuale, Forato ha chiuso 6° della MXGP mentre Bonacorsi e Adamo si sono piazzati al nono posto rispettivamente della Open e della MX2

Thomas Traversini, Commissario Tecnico FMI: “Avremmo potuto ambire a un risultato migliore ma purtroppo alcuni fattori ci hanno impedito di lottare almeno per la top 5. Da questo appuntamento abbiamo tratto indicazioni positive e spunti per migliorare. Guardando alle prime, c’è stato un grande spirito di gruppo durante l’intero fine settimana. Forato, poi, ha dimostrato di essere tornato in forma disputando belle gare. Bonacorsi e Adamo hanno avuto una giornata complicata e, nonostante il grande impegno, non sono riusciti a trovare il giusto feeling. In più sono stati costretti a cambiare occhiali durante le manche. E’ stato un Trofeo delle Nazioni molto equilibrato in cui diverse squadre blasonate non hanno raccolto quanto desiderato. Noi sappiamo di poter puntare a posizioni migliori e lavoreremo per farlo in futuro”.

Andrea Adamo: “Oggi è stata una giornata complicata per la squadra e soprattutto per me. Ho faticato tutto il weekend. Nella prima manche mi sono dovuto fermare a cambiare gli occhiali; nella seconda non ho trovato le giuste sensazioni e sono anche caduto. Ora ci prendiamo un periodo di pausa e poi torneremo al lavoro con grande impegno in vista della prossima stagione”.

Andrea Bonacorsi: “E’ stata una giornata complicata, non sono riuscito a trovare il feeling né con la pista né con la moto, in particolare con le sospensioni. Non mi sono mai trovato così bene da poter spingere davvero, anche se ho dato il massimo con quello che avevo. Mi dispiace per tutta la squadra perché avremmo meritato un risultato migliore”.

Alberto Forato: “Ho provato a dare il massimo e sono soddisfatto dei risultati individuali ma purtroppo come squadra non abbiamo ottenuto quanto speravamo. Siamo un bel gruppo e ora abbiamo un anno di tempo per prepararci e provare a salire sul podio l’anno prossimo”.

Tutti i risultati sono disponibili su mxgp.com

Com. Stam. + foto FMI

ADAMO-MXoN-UK-2024 Foto FMI