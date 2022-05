Il coordinatore regionale Sparacino ha auspicato, così come in Sicilia grazie a Miccichè, l’approvazione della legge sul Garante degli anziani in tutte le regioni italiane

Napoli – Nel corso del suo intervento alla Mostra d’Oltremare di Napoli “L’Italia del futuro, la forza che unisce”, il coordinatore regionale dei Seniores di Forza Italia, Salvatore Sparacino, ha ricordato la nascita del Coordinamento dei Seniores grazie ad una intuizione del presidente Berlusconi. “Il coordinamento nasce nel 2014 con l’istituzione ufficiale di questo settore che oggi vale intorno al 40% dei voti di Forza Italia. Il coordinamento dei seniores, molto ben rappresentato dal coordinatore nazionale Enrico Pianetta ha lo scopo di promuovere e proteggere la dignità e i diritti delle persone anziane. Berlusconi – ha aggiunto Sparacino – ha voluto che nascesse questo settore per fare in modo che si parlasse della persona anziana per valorizzarla anche all’interno delle famiglie. Una mission che si è concretizzata in diverse azioni ma la più importante sarà l’istituzione del ‘Garante della persona anziana’, cioè di una sorta di authority che si occupi di una fetta sostanziale, circa il 25% della popolazione italiana. Una grave carenza che stiamo cercando di colmare. Alla Camera c’è una proposta di legge della nostra Cristina Rossello per l’istituzione del Garante della persona anziana e anche al Senato una analoga proposta di legge è stata presentata dal senatore Massimo Mallegni. Ma sono orgoglioso – ha concluso – che in Sicilia l’Assemblea Regionale Siciliana, presieduta da Gianfranco Miccichè, che è anche il coordinatore regionale di Forza Italia, ha approvato all’unanimità, grazie al lavoro dei Seniores, di Forza Italia e di Miccichè, prima regione in Italia, la Legge Regionale di Istituzione del Garante regionale della persona anziana, a tutela e difesa dei diritti e della dignità degli anziani. Mi auguro che questo percorso siciliano possa essere seguito dalle altre regioni italiane”.

Com. Stam.