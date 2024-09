L’Italia domina anche nella solo Dance e le medaglie dell’artistico salgono a 24

Che giornata! L’Italia sale su tutti i podi della Solo Dance. In quelli Junior, con l’oro di Yuri Allegranti e il bronzo di Alice Vedova, e in quelli Senior con “la coppia d’oro” composta da Roberta Sasso e Gherardo Altieri De Grassi che,

dopo aver vinto nelle Coppie Danza, si laureano campioni mondiali anche nella Solo dance maschile e femminile. A questi titoli vanno ad aggiungersi i due bronzi Senior dei nostri Asya Sofia Testoni e Giorgio Casella.

Il medagliere italiano dell’artistico, dunque, ad oggi conta 24 medaglie: 8 ori, 8 argenti e 8 bronzi.

Primo gradino del podio per il campione nazionale Yuri Allegrati che, con il suo “Elegy for the peace – Hallelujah”, merita 146.19. Dietro di lui trovano spazio il colombiano Jeshua Folleco Cìgarzon con 142.15 e il portoghese Victor Castro con 135.19. “È un’emozione indescrivibile. Ancora non ci credo” racconta il 17enne bolognese Yuri Allegranti che studia al liceo scientifico Copernico. Yuri Allegrati, già argento mondiale nelle Coppie danza Junior, è fratello di Roul, a sua volta secondo nelle Coppie danza Senior. E sempre tra gli Junior incrementa il medagliere italiano anche Alice Vedova. La pattinatrice azzurra, classe 2007 e originaria di Pederobba, ha portato la Freedance “Madonna-The Star” chiudendo con 126.13. Medaglia d’oro per la Spagna con Mireia Montilla Sanchez (132.41) e argento per i Paesi Bassi con Quinty Van Lare (128.64).

Infine largo ai Senior dove Roberta Sasso e Gherardo Altieri De Grassi, freschi della medaglia d’oro ottenuta nelle Coppie danza, vincono anche il titolo mondiale di Solo Dance rispettivamente nel femminile e nel maschile.

Il podio delle donne si compone dunque in questo modo: oro per la modenese classe 2004 Roberta Sasso che, con la sua interpretazione di “Cime tempestose” raggiunge quota 157.77, argento per la spagnola Natalia Baldizzone Morales con 153.94 e infine bronzo per la campionessa nazionale in carica Asya Sofia Testoni con “Oper your eyes”, 148.21. “Avevo tutta la mia famiglia, i miei amici, la mia squadra e le bambine che alleno a vedermi in questo Mondiale di Rimini – spiega la 23enne bolognese Asya Sofia Testoni – È stato bellissimo, dalla pista si percepiva il loro amore. L’esibizione che ho fatto gliela dedico”. Infine primo e terzo posto anche tra i Senior men con il fuoriclasse 19enne Gherardo Altieri De Grassi e il suo “Bach’s cello suites revisidet” (159.80). Secondo posto per il colombiano Brayan Carreno Cerballos (153.24) e bronzo per Giorgio Casella con la sua fantastica interpretazione basata sul film “The Jester”, 151.80.

Le medaglie di giovedì 19 settembre 2024:

SOLO DANCE JUNIOR FEMMINILE

1 Mireia Montilla Sanchez (ESP)

2 Quinty Van Lare (NED)

3 Alice Vedova (ITA)

SOLO DANCE JUNIOR MASCHILE

1 Yuri Allegranti (ITA)

2 Jeshua Folleco Cìgarzon (COL)

3 Victor Castro (POR)

SOLO DANCE SENIOR FEMMINILE

1 Roberta Sasso (ITA)

2 Natalia Baldizzone Morales (ESP)

3 Asya Sofia Testoni (ITA)

SOLO DANCE SENIOR MASCHILE

1 Gherardo Altieri De Grassi (ITA)

2 Brayan Carreno Cerballos (COL)

3 Giorgio Casella (ITA)

L'EVENTO. Organizzati da World Skate in collaborazione con FISR e il prezioso sostegno del comitato organizzatore locale e del Comune di Rimini, gli Artistic World Championships prevedono la partecipazione di oltre 2.000 atleti, in rappresentanza di 41 nazioni. Saranno invece 22 i titoli iridati da assegnare nelle specialità Singolo, Coppia Artistico, Solo Dance, Coppia Danza, Inline, Grandi e Piccoli Gruppi, Quartetti e Precision. Discipline che hanno fatto registrare, negli ultimi anni, una crescita esponenziale sia per numero di praticanti che per seguito mediatico. Si tratta del 68° Campionato mondiale di pattinaggio artistico, un evento che Rimini ha già ospitato nell'ormai lontano 1985. In questa occasione le gare si svolgeranno fino a sabato 21 settembre nei padiglioni A7/C7 di Rimini Fiera (ingresso ovest).

Per la diretta streaming sulla FisrTV

In diretta su RaiSport e sulla piattaforma streaming RaiPlay Sport: 21 settembre Grandi gruppi (in diretta su RaiPlay Sport dalle 21.10 alle 22.40).

Foto di Raniero Corbelletti (nella foto Gherardo Altieri De Grassi)