L’Italia è pronta per il Motocross delle Nazioni 2025. Ecco i piloti che la rappresenteranno

Bergamo. La giornata conclusiva della 6Days 2025 a Bergamo ha regalato emozioni e adrenalina grazie a al dominio dell’Italia, capace di vincere il Trofeo e il Trofeo Junior.

A dare ulteriore enfasi al gran finale della Six Days è stata la presentazione ufficiale della squadra nazionale che rappresenterà il tricolore al Motocross delle Nazioni 2025, in programma il 4 e 5 ottobre sul tracciato di Ironman Raceway, negli Stati Uniti.

L’Italia si schiererà al via con una formazione di altissimo livello, pronta a misurarsi con i migliori piloti del mondo. I piloti chiamati ad indossare la Maglia Azzurra, convocati dal Commissario Tecnico FMI Thomas Traversini, sono:

Antonio Cairoli. Un nome che non ha bisogno di presentazioni. Nove volte Campione del Mondo, correrà nella classe MXGP. La sua presenza in sella alla Ducati rappresenta un connubio unico tra prestigio e italianità.

Andrea Adamo. Quarta convocazione di fila per il giovane talento già capace di imporsi ai massimi livelli internazionali. Campione del mondo MX2 2023, è in lotta per il titolo 2025 e al Nazioni correrà nella suddetta categoria.

Andrea Bonacorsi, Campione Europeo MX250 nel 2023, attualmente in costante crescita nella MXGP, è pronto a dare il meglio di sé nella categoria MXOpen.

Giovanni Copioli, Presidente FMI: “Presentare la squadra durante la finale della Sei Giorni, davanti ad un pubblico entusiasta, è stato davvero un bel momento. Sono convinto che in America potremo fare bene, contando sulla grande esperienza di Antonio Cairoli, un pilota molto veloce e che in Maglia Azzurra ha già vinto un Trofeo delle Nazioni. Sarà bello vederlo tornare a correre per la nazionale. Bonacorsi e Adamo hanno già ottenuto grandi risultati insieme, basti pensare al podio del 2023, quindi ci aspettiamo grandi cose anche da loro”.

Thomas Traversini, Commissario Tecnico FMI: “Mi aspetto un Nazioni molto equilibrato in cui abbiamo tutte le potenzialità per essere tra i protagonisti. Cairoli, che ha sempre mantenuto velocità e stato di forma fisica, ultimamente si è molto allenato in moto ed è pronto per la sfida. Andrea Adamo e Andrea Bonacorsi stanno dimostrando il loro valore nel Mondiale, in cui sono costantemente in lotta per le posizioni di vertice”.

Antonio Cairoli, nato a Patti (ME) il 23/09/1985. Moto: Ducati. Moto Club: Milani. Classe MXoN: MXGP

Andrea Adamo, nato a Erice (TP) il 22/08/2003. Moto: KTM. Moto Club: La Rocca. Classe MXoN: MX2

Andrea Bonacorsi, nato a Bergamo il 23/04/2003. Moto: Fantic. Moto Club: G.S. Fiamme Oro. Classe MXoN: MXOpen

Com. Stam. + foto FMI

Sul palco ISDE Ph FMI