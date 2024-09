L’Italia è quarta nelle qualifiche del Supermoto delle Nazioni

Nel sabato di qualifica la nazionale maggiore della Maglia Azzurra ha conquistato il quarto posto. Tredicesima posizione per la formazione Junior

Arrivano i primi responsi del Supermoto delle Nazioni 2024, con le manche di qualifica andate in scena oggi sul circuito di Carole, in Francia. La Maglia Azzurra scatterà dalla quarta piazza con la nazionale maggiore, tredicesimo posto per la nazionale Junior.

SMoN Gruppo 1

Il primo a scendere in pista per l’Italia è stato Elia Sammartin, partito secondo e subito al comando dopo il primo giro, grazie ad un bel sorpasso all’entrata del primo tratto offroad ai danni del francese Thomas Chareyre. Dopo aver mantenuto la leadership per nove giri, Sammartin è stato scavalcato proprio dal numero uno francese, che ha amministrato il vantaggio riuscendo a concludere davanti al pilota della Maglia Azzurra. Prima qualifica al Supermoto delle Nazioni per Matteo Andreotti, che ha concluso il suo sabato al dodicesimo posto.

SMoN Gruppo 2

Sesto in griglia, Luca D’Addato ha perso posizioni durante la partenza, figurando dopo il primo giro al nono posto. L’azzurro però non si è perso d’animo ed è stato protagonista di una buona rimonta, riuscendo a superare nella seconda parte di gara lo svizzero Julien Haenggeli e a chiudere in sesta posizione. Una delle due new entry della squadra Junior, Gabriele Monica, dopo essersi ritrovato decimo dopo una buona partenza, ha commesso qualche sbavatura di troppo che lo hanno portato in quattordicesima posizione.

SMoN Gruppo 3

Sceso in nona posizione dopo una brutta partenza, Fabrizio Bartolini è riuscito a risalire velocemente la classifica fino al sesto posto. Il pilota italiano ha amministrato bene il vantaggio guadagnato durante la manche sul ceco Jonas Nedved, tenendolo alle sue spalle fino alla bandiera a scacchi. Tredicesima posizione per il pilota Junior Tommaso Pompilio.

La classifica finale delle qualifiche vede l’Italia quarta con 8 punti, dietro a Germania e Austria, tutte e due a 4 punti. Prima posizione per la Francia (2 pt.). L’Italia Junior si piazza tredicesima con 25 lunghezze.

Massimo Beltrami, Commissario Tecnico FMI: “Sono abbastanza contento della prestazione della nazionale maggiore. Il quarto posto può far ben sperare per la giornata di domani dove ci saranno due piloti per manche. Hanno dimostrato di avere il passo per il podio quindi sono fiducioso che possano fare una buona gara. Per i ragazzi della Junior è stata una buona prova per crescere, due di loro sono alla prima apparizione al Supermoto delle Nazioni. E’ tutta esperienza che sicuramente servirà per il futuro, domani sarà un bel banco di prova”.

Le tre gare di domenica del Supermoto delle Nazioni sono in programma alle 13.35, 15.10 e 16.45.

CS Foto FMI