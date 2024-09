L’Italia è terza al Quadcross delle Nazioni Tra i Sidecar, nono posto per la Maglia Azzurra

Un grande risultato per l’Italia, che oggi al Quadcross delle Nazioni ha conquistato un ottimo terzo posto. In Repubblica Ceca, sulla pista di Loket, Simone Mastronardi, Nicolò Roagna e Patrick Turrini hanno guadagnato il podio al termine di grandi sfide con le formazioni avversarie. Nel Sidecarcross delle Nazioni l’Italia si è classificata nona.

Quadcross delle Nazioni La giornata della Maglia Azzurra Quad era iniziata in maniera sfortunata. Nella prima manche Simone Mastronardi e Nicolò Roagna, rallentato da una caduta, hanno chiuso rispettivamente 16° e 28°. Patrick Turrini si è affermato tra i protagonisti della seconda heat ottenendo una seconda piazza fondamentale per rimettere in gioco l’Italia. 13° Mastronardi. Nella terza e decisiva manche, Turrini si è distinto ancora una volta andando a classificarsi secondo mentre Nicolò Roagna è passato sotto il traguardo 17°. Con queste prestazioni l’Italia si è garantita il terzo posto nel Quadcross delle Nazioni, secondo tra le squadre europee.

Gli Stati Uniti hanno vinto il Trofeo con 7 punti davanti a Olanda (41) e Italia (52). Molto serrata la classifica finale con Estonia (52), Gran Bretagna (54), Argentina (56) e Lettonia (59) davvero vicine alla squadra azzurra.

Sidecarcross delle Nazioni

Prosegue il percorso di crescita a livello internazionale degli azzurri in questa competizione, vinta oggi dall’Olanda. L’Italia ha chiuso al nono posto. In gara 1 l’equipaggio formato da Federico e Filippo Fiorini ha ottenuto il 18° posto mentre Lorenzo Baldini e Stefano Tibaldi si sono piazzati 22esimi. La seconda heat ha visto al via Ivo e Ivan Lasagna – 16esimi al traguardo – e Baldini – Tibaldi concludere al 20° posto. Federico e Filippo Fiorini hanno portato a termine la manche di chiusura al 17° posto mentre i fratelli Lasagna si sono dovuti fermare per un guasto.

L’italia si è classificata nona con 93 punti. Vittoria all’Olanda su Gran Bretagna e Francia.

Giovanni Copioli, Presidente FMI: “L’Italia conferma di avere una nazionale di Quadcross capace di lottare per le posizioni da podio. Non possiamo che essere orgogliosi di questo risultato, raggiunto su una pista tecnicamente difficile come Loket e al termine di una dura sfida con altre squadre di livello. Complimenti a tutti i piloti, agli addetti ai lavori allo staff. Tra i Sidecar abbiamo proseguito il nostro percorso di crescita a livello internazionale”.

Nicola Montalbini, Commissario Tecnico Quadcross: “Siamo soddisfatti di questo terzo posto, è un risultato che i ragazzi hanno meritato pienamente. Sarebbe stato difficile fare meglio vista la forza di Stati Uniti e Olanda, ma siamo felici per aver risposto molto bene agli attacchi delle altre avversarie. Prima della terza manche eravamo in quattro squadre a lottare per il podio e ciò fa capire quanto fosse alto il livello”.

Raffaele Prisco, Coordinatore Direzione Tecnica e per l’occasione CT della squadra Sidecarcross: “Nel Sidecarcross l’Italia ha espresso passione e impegno, non riuscendo però ad esprimere il suo reale potenziale a causa di problemi sia meccanici che fisici. Con queste premesse il risultato finale è risultato evidentemente compromesso sebbene, con la massima onestà, sapevamo di non poter ambire all’alta classifica. Devo tributare un plauso e un ringraziamento ai nostri per la dedizione e il senso di appartenenza; questi atleti sono importanti attori della rinascita in Italia di questa antica e particolare disciplina”.

