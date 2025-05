L’Italia ospita i Campionati Europei Giovanili Boulder

Maggio rappresenta un mese di importanti impegni agonistici per gli atleti under 17, Under 19 e Under 21 della Nazionale Italiana. Dopo la seconda tappa di Coppa Europa Giovanile Boulder appena disputata a Graz, che ha fruttato un favoloso bronzo per Carolina Gradaschi, dal 15 al 18 maggio andrà in scena l’appuntamento clou dei Campionati Europei Giovanili Boulder, che verranno ospitati in Italia, presso il centro di arrampicata Orobia Climbing a Curno (BG).

La delegazione azzurra che parteciperà ai Campionati in terra bergamasca è molto numerosa e motivata: faranno parte della squadra Under 17 la fresca di medaglia Carolina Gradaschi (detentrice anche della Coppa Italia assoluta U17), la trevigiana Virginia Bresolin (Campionessa Italiana U16), la veneziana Giorgia Zanetti, la romana Leonora Lucarelli, il padovano Leonardo Donola, il fiorentino Emiliano Zingrini (vice Campione Italiano U16), il pordenonese Andrea Ludovico Chelleris (Campione Italiano U16, argento in Coppa Europa Giovanile assoluta 2024) e i torinesi Gabriele Fisanotti (detentore della Coppa Italia assoluta U17), Matteo Tranquilli e Maia Marinescu.

Nell’Under 19 competeranno con grinta l’anconetana Stella Giacani (Campionessa Italiana U18, medaglia d’argento in Coppa Europa Senior a Roma), la vipitenese Matilda Liù Moar (vice Campionessa Italiana U18), la brissinese Bettina Dorfmann, la ravennate Nicole Francesconi, la meranese Emma Benazzi, il fiorentino Giovanni Bagnoli (argento in Coppa Europa Giovanile a Ostermundigen), il mantovano Riccardo Vicentini (Campione Italiano U18), il pinerolese Matteo Reusa (vice Campione Italiano Senior, bronzo in Coppa Europa Giovanile a Soure), i romani Tommaso Milanese e Simone Belardinelli (bronzo al Campionato Italiano U18).

Nell’Under 21 tireranno fuori tutte le loro risorse il ferrarese Luca Boldrini, il romano Daniele Panci, l’ascolano Nicolò Sacripanti (vice Campione Italiano U20) e il pescarese Mattia Salvatore (Campione Italiano U20, bronzo in Coppa Italia Boulder assoluta Senior). Daranno il massimo anche le nostre specialiste dei blocchi: la lecchese Valentina Arnoldi, la trentina Francesca Matuella (Campionessa Italiana U20, detentrice della Coppa Italia di specialità 2025, bronzo in Coppa Europa Giovanile U20), l’imperiese Viola Bergamelli e la meranese Leonie Hofer (vice Campionessa italiana U20).

Fra i rivali più noti e temibili saranno presenti lo spagnolo Guillermo Peinado Franganillo (detentore della Coppa Europa 2024), il bulgaro Slav Kirov (vice Campione Europeo e bronzo ai Mondiali Giovanili), il francese Kito Martini (Campione Europeo U20) e l’altro francese Samuel Richard (Campione Europeo U18). Mentre fra le avversarie più agguerrite vanno annoverate la francese Lily Abriat (Campionessa Mondiale U20, oro in Coppa Europa a Roma e argento a Bruxelles), la spagnola Iziar Martinez Almendros, la slovacca Martina Bursikova (oro in Coppa Europa U20 e vice Campionessa Europea U20) e la svizzera Noé Looser.

Giovedì 15 maggio alle ore 12,30 partiranno le qualifiche U17. Venerdì 16 alle ore 8,00 inizieranno le qualifiche U19 e alle ore 14,30 le qualifiche U21. Sabato 17 maggio, alle ore 8,30 si disputeranno le semifinali U21, alle ore 11,00 le semifinali U19 e alle ore 14,00 le semifinali U17.

Domenica 18 alle ore 9,15 si svolgeranno le finali U19, alle ore 11,15 le finali U21 e alle ore 14,30 le finali U17.

Sarà possibile assistere alla competizione live, con accesso libero, oppure seguirla in streaming (semifinali e finali) su SportFace: https://tv.sportface.it/watch/0a0c0b00-b7f6-4227-83c3-0e06ca37dfd4 o tramite l’app: https://apps.apple.com/it/app/sportface/id6450705990

Unico vincolo: tifare a pieni polmoni per i nostri giovani azzurri!

Com. Stam. + foto FASI