L’Italia torna all’X-Trial delle Nazioni. Ecco i convocati per la Maglia Azzurra

Il primo appuntamento dell’anno per le competizioni internazionali a squadre nazionali sarà l’X-Trial delle Nazioni, in programma a Nizza il 18 aprile. L’Italia tornerà protagonista nella manifestazione indoor dopo l’ultima partecipazione nel 2019, a Vendée in Francia.

In occasione delle prime due tappe del Campionato Italiano Trial Indoor andate in scena sabato 8 e domenica 9 marzo a Roma Motodays, sono stati presentati i tre piloti (due titolari ed una riserva) che rappresenteranno la Maglia Azzurra nella trasferta francese.

Presenti per l’occasione il Commissario Tecnico FMI Trial Fabio Lenzi e il Coordinatore Tecnico FMI Trial Damiano Cavaglieri.

Di seguito i piloti convocati:

Matteo Grattarola, nato a Bellano (LC) il 02/02/1988. Moto: Beta. Team: Beta Factory. Moto Club: G.S. Fiamme Oro

Francesco Titli, nato a Torino il 07/01/2007. Moto: TRRS. Team: TRRS Italia. Moto Club: Trial Team Sudtirol

Lorenzo Gandola (riserva), nato a Erba (CO) il 03/09/2000. Moto: Beta. Team: Locca Racing. Moto Club: G.S. Fiamme Oro

Giovanni Copioli, Presidente FMI: “Sono entusiasta di questo ritorno della Maglia Azzurra all’X-Trial delle Nazioni, una competizione che darà nuovamente prova della forza dei nostri ragazzi. Dopo i grandi risultati raggiunti nel 2024 al Trial delle Nazioni sono convinto che potremo distinguerci anche nella manifestazione Indoor. Conosciamo Matteo Grattarola e Lorenzo Gandola, sono due piloti molto forti che hanno sempre onorato al meglio la Maglia Azzurra e che sono adatti per palcoscenici di un certo tipo. C’è grande attesa per Francesco Titli, che ha fatto vedere grandi cose nel weekend a Roma Motodays; sicuramente si farà valere. Faccio un grande in bocca al lupo ai ragazzi e al CT Lenzi”.

Fabio Lenzi, Commissario Tecnico FMI: “La voglia di tornare all’X-Trial delle Nazioni era tanta, perciò siamo felici di poterci essere quest’anno. L’ultima partecipazione risale al 2019, quando con Matteo Grattarola e Luca Petrella abbiamo sfiorato il podio. In questi anni il livello del movimento trialistico italiano è notevolmente cresciuto e siamo fiduciosi di poter raggiungere un ottimo risultato. I nostri due titolari rappresentano il giusto mix perché abbiamo un grande pilota di esperienza come Grattarola e un giovane di prospettiva come Titli. Poi c’è Gandola pronto a subentrare, su cui sappiamo di poterci fidare”.

