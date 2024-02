L’Italia Universitaria pronta a brillare ai FISU World University Championship di Cross Country a Muscat

Sono dieci gli studenti atleti convocati da FederCUSI e FIDAL a comporre la delegazione azzurra guidata da Francesco Uguagliati.

La delegazione italiana è pronta per solcare i terreni di Muscat, in Oman, per partecipare ai FISU World University Championship di Cross Country, che si terranno questo fine settimana. Con entusiasmo, 10 studenti-atleti provenienti da 9 università si preparano a rappresentare l’Italia Universitaria, con una squadra equamente divisa tra donne e uomini.

I ragazzi e le ragazze in gara: Enrico Vecchi (Università di Brescia – Scienze del Movimento per la Salute e il Benessere), Nicolò Bedini (Università di Perugia – Medicina), Nicolò Cornali (Università di Modena – Analisi dei Dati per Impresa e Finanza), Marco Fontana Granotto (Università di Verona – Management delle imprese), Luca Ursano (Università di Catanzaro – Scienze Motorie e Sportive), Aurora Bado (Università di Roma San Raffaele – Scienze dell’alimentazione), Michela Cesarò (Università UniPegaso – Scienze Motorie), Gaia Colli (Università di Roma G. Marconi – Giurisprudenza), Giovanna Selva (Università dell’Insubria – Medicina), Agnese Carcano (Università di Verona – Scienze della Formazione Primaria).

A guidare la squadra come Capo Delegazione FederCUSI ci sarà Francesco Uguagliati, Presidente CUS Padova e Presidente FIDAL Veneto, affiancato dal tecnico federale FIDAL Maurizio Leone.

Il programma ufficiale della manifestazione inizierà venerdì 16 febbraio con gli accrediti dei partecipanti e la Cerimonia di apertura. Le gare avranno inizio sabato 17, con le staffette senza atleti italiani in gara. La competizione culminerà domenica 18 febbraio con varie gare, tra cui la 3 Km Femminile con Agnese Carcano, la 3 Km Maschile con Enrico Vecchi, la 10 Km Femminile con Aurora Bado, Michela Cesarò, Gaia Colli e Giovanna Selva, e la 10 Km Maschile con Nicolò Bedini, Nicolò Cornari, Marco Fontana Granotto e Luca Ursano.

L’evento si concluderà con la Cerimonia di Chiusura, che avrà luogo alle ore 19 di domenica, con la speranza di celebrare i successi e le imprese della squadra italiana.

Alla vigilia del torneo il pensiero del Capo Delegazione Uguagliati: “La squadra che parte per Muscat è una squadra di giovani ragazzi che hanno buone prospettive sia per questa gara sia per il loro futuro agonistico. Sicuramente le condizioni sono ben diverse da quelle che affrontano nelle campestri italiane dove c’è freddo e fango, poiché lì troveranno caldo e terra asciutta, quindi, sarà anche esperienza nuova che li metterà alla prova. Siamo certi che torneremo a casa con dei risultati di buon valore.“

I Campionati mondiali universitari di Cross country a Muscat sono il secondo appuntamento internazionale nell’agenda tecnica federale del 2024 dopo I mondiali universitari di Ski orienteering conclusi il mese scorso a Lenzerheide in Svizzera.

Sito dell’evento: https://muscat2024fisucrosscountry.com/

Sezione del sito dedicata all’evento: https://www.cusi.it/fisu-world-university-championship-cross-country-2024/





