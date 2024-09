L’Italia Universitaria seconda nel Medagliere dei Mondiali Universitari di Arrampicata Sportiva

Cinque Medaglie (2 Ori e 3 Bronzi) per l’Italia Universitaria ai FISU WUC Sport Climbing di Koper (SLO). Titoli Mondiali Universitari nel Boulder per Niccolò Antony Salvatore e Giulia Medici. Medaglia di bronzo per Robbiati (Speed), Randi (Speed) e Sartirana (Boulder).

Si sono conclusi i Mondiali Universitari di Arrampicata Sportiva di Capodistria 2024. Ottimi risultati per la delegazione azzurra che grazie alle 5 medaglie conquistate (2 Ori e 3 Bronzi) riesce a posizionarsi seconda nel medagliere dell’evento fra Giappone (3 Ori, 3 Argenti e 1 e Bronzo) e Corea del Sud (1 Oro).

Dal Boulder arrivano le due medaglie d’oro azzurre. Nel Maschile Niccolò Antony Salvatore si laurea Campione Mondiale Universitario, seguito dal giapponese Ao Yurikusa e dal compagno Nicolò Sartirana che guadagna una meritata medaglia di bronzo. Nel Femminile Giulia Medici trio

nfa e diventa Campionessa Mondiale Universitaria, dietro di lei l’Austriaca Sandra Lettner seguita dalla Tedesca Roxana Wienand. Di seguito i risultati degli altri studenti-atleti italiani impegnati nel Boulder: Luca Boldrini 13° posto, Michele Bono 18°, Irina Daziano 9°, Giulia Rosa 15°, Silvia Abate 25°, Caterina Dal Zorro 29°.

Nella Speed conquistano il bronzo sia Luca Robbiati che Giulia Randi. Luca guadagna il suo terzo posto grazie alla vittoria in finalina contro il rivale coreano, mentre Giulia sempre nella finale 3/4 posto supera la spagnola Martinez Vidal. Altri risultati azzurri nello speed: Alessandro Giorgianni quarti di finale, Andrea Biassoni ottavi di finale.

Nella Lead purtroppo nessun italiano conquista la finale. In qualifica Luca Boldrini, Paolo Sterni, Luca Bertacco e Alessandro Larcher si piazzano rispettivamente al 14°, 15° ,16° e 19° posto. Anselmo Bazzani si ferma in 28° posizione e Martina De Preto in 18°.

Risultati italiani molto positivi che rispecchiano l’ottima collaborazione con la FASI – Federazione Arrampicata Sportiva Italiana iniziata con i FISU WUC di Innsbruck 2022.

Il calendario delle prossime manifestazioni a cui gli studenti-atleti italiani saranno chiamati a partecipare nei prossimi mesi prevede:

Mondiale Universitario FISU di Tiro a Segno 2024 – New Delhi (India) dal 9 al 13 Novembre

Continua una annata densa di emozioni per gli appassionati dello Sport Universitario Italiano in attesa delle XXXII Universiadi Invernali in programma a Torino 2025 dal 13 al 23 Gennaio 2025.

Sito dell’evento: https://climbing2024.fisu-events.com/

Sezione del sito FederCUSI dedicata ai Mondiali Universitari 2024 (Info, Risultati, Foto)Segui l’evento sui canali ufficiali Facebook e Instagram di FederCUSI

Foto CUSI