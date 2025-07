L’Italian Baja si apre nel segno dello spettacolo

La gara friulana terzo appuntamento di Campionato Italiano Cross Country Rally & SSV con validità di Fia World Baja Cup & Fia European Cup è scattata con il prologo ed un settore selettivo per il tricolore. Mengozzi-Tassile su Toyota T1 comandano il Cross Country e Castagnera-Marconi su Brp Can-Am tra gli SSV.

Pordenone. Il Campionato Italiano Cross Country Rally & SSV sta vivendo il suo terzo appuntamento alla 32^ Italian Baja sui greti dei fiumi nei dintorni di Pordenone. La competizione organizzata da Furistrada Club 4×4 Pordenone ha il suo quartier generale, il centro servizi ed il parco assistenza negli ampi spazi della Fiera di Pordenone. L’evento si è aperto all’insegna del caldo torrido, che aumenta la selettività della due giorni friulana per equipaggi e mezzi.

Dopo il prologo intitolato a Giulia Maroni ed il primo tratto selettivo le classifiche di Cross Country Rally e del SSV hanno i primi leader.

Sono balzati al comando in Cross Country ed in ordine generale l’emiliano Manuele Mengozzi ed Elisa Tassile su Toyota Hilux Overdrive di categoria T1, ovvero i veicoli preparati, dopo un prologo di assestamento. Sempre in T1 seconda piazza provvisoria per Emilio Ferroni e Daniele Fiorini su Suzuki Gran Vitara, gemella di quella di Andrea Alfano e Carmen Marsiglia, che chiudono terzi la prima giornata friulana.

Tra i side by side vehicle tra gli italiani spiccano i nomi del veneto Andrea Castagnera e Alberto Marconi su Brp Can-Am Maverik X3 in versione preparata di cataegoria T3. Ottimi protagonisti della prima frazione i giovanissimi padroni di casa Kevin e Giada Manocchi che sullo Yamaha Yxz1000 R di categoria T4, veicoli derivati dalla serie, hanno dato il primo acuto sul Settore “Rivignano”, tallonati da Andrea Tomasini ed Angelo Mirolo su Polaris Rzr Pro R ed a circa un minuto in totale da papà Michele Manocchi navigato da Vittorio Anastasi sullo Yamaha Yxz1000 R. Il primo miglior riscontro nel prologo è stato per il padrone di casa Federico Buttò ed Emiliano Tinaburri, il driver campione in carica ed copilota emiliano che su Can AM Maverik di gruppo T3, ovvero veicoli con preparazione, sono stati i più disinvolti sugli oltre 9 Km del prologo cronometrato e poi più in affanno sulla “Rivignano” il primo settore selettivo da 35,330 Km. Seconda giornata in cerca di rimonta per Alfio Bordonaro e Stefano Loivsa su Suzuki Gran Vitara, decisamente in affanno nei primi due settori della gara.

Matteo Da Rin Spaletta navigato da Manuela Mocchiutti su Suzuki Gran Vitara hanno chiuso in testa tra i veicoli di derivazione di serie del gruppo T2, seguiti da Alessandro Uliana ed Alessandro Santuz sulla Dacia Duster 1.5 diesel e poi dal livornese Michele Abeniacar con Francesco Facile alla navigazione su un’altra Gran Vitara.

Tra le sempre affascinanti auto protagoniste del recente passato, di gruppo TH, i sardi Federico Cannas e Francesco Fois sono stati i più incisivi sulla Mitsubishi Pajero, ma Mauro Cantarello e Cristian Darchi sulla muscolosa BMW X3 promettono battaglia su Tagliamento, come si sono preparati all’agguato sui lunghi settori Filippo Andreetto con Francesco Maria Proietti e Luciano Andreetto con Gianluca Sbaraglia sulla Mitsubishi Pajero.

Sono numerosi gli equipaggi stranieri che si sono iscritti alla gara di Campionato italiano, come vi sono degli equipaggi di casa nostra che partecipano alla gara mondiale.

Tutti gli equipaggi nella prima giornata hanno cercato di risparmiare le risorse in vista dei due lunghi passaggi sul greto del fiume Tagliamento che attendono domani, sabato 5 luglio, il passaggio dei concorrenti. Arrivo e Cerimonia del Podio presso la Fiera di Pordenone alle 18.00.

Calendario C.I. Cross Country Rally & SSV: 25-26 aprile, 15° Italian Baja di Primavera – Artugna Race (PN); 16-18 maggio Rally Raid Sardegna (SS); 2-5 luglio, FIA Italian Baja World Cup (PN); 19-20 settembre, 2^ Baja dello Stella (SS); 7-9 novembre, Raid Of the Champions (HU).

Com. Stam. + foto