“Quanto accaduto al Pronto Soccorso dell’Ospedale Villa Sofia è davvero increscioso – a dirlo in una nota è il parlamentare regionale della Lega Vincenzo Figuccia che prosegue – se la fragilità umana è ammessa, tuttavia ogni escandescenza tra operatori sanitari e come nel caso di specie tra dirigenti medici, è inammissibile per due ragioni fondamentali.

La prima deve guardare alla prioritaria assistenza dei pazienti che non possono certo subire gli animi febricitanti di chi li prende in carico. In secondo luogo, per l’immagine di qualsiasi azienda ospedaliera del servizio sanitario regionale che in casi come questi viene compromessa. Prendiamo le distanze da siffatti atteggiamenti e richiamiamo al garbo, all’ordine e soprattutto alla cortesia della quale in questo momento così particolare è più in generale sempre, l’umanità ha bisogno”

