Al via i lavori per mettere in sicurezza la strada ed evitare pericoli al transito veicolare nel periodo invernale

Saranno effettuati a partire dalla prossima settimana i lavori di messa in sicurezza della Strada Provinciale 84, la litoranea per i lidi che da Marsala giunge fino a Petrosino. Prende il via, finalmente, l’importante lavoro di manutenzione della SP84 su cui – lo scorso Gennaio – era stato lo stesso sindaco Massimo Grillo a chiedere l’autorevole intervento dell’assessore regionale Marco Falcone per il reperimento dei fondi anche per il tratto di strada di proprietà comunale. Tra l’altro, la messa in sicurezza della litoranea è essenziale per la progettualità attualmente in corso per il Waterfront che valorizzerà l’area d’ingresso al Lungomare Florio, nonché la sua valenza storica. All’esponente del Governo Musumeci, inoltre, fu allora rappresentato che – soprattutto nei mesi invernali – il Lungomare risulta difficilmente transitabile per la presenza di alghe e detriti sul manto stradale. Una situazione nota al Libero Consorzio che ora, reperite le risorse, avvierà le opere per rendere sicura la viabilità sulla SP84 e scongiurarne la chiusura. La comunicazione del Libero Consorzio Comunale, Ente competente in materia, accoglie – di fatto – la richiesta dell’Amministrazione Grillo di avviare l’interventi in un periodo del corrente mese in cui comincia a calare l’afflusso balneare. “In pieno accordo con il Commissario straordinario Raimondo Cerami, afferma il vice sindaco Paolo Ruggieri, i lavori preparatori inizieranno a giorni, disponendo quanto necessario per segnaletica e viabilità che, ovviamente, subirà delle modifiche in un ampio tratto del litorale”. Gli interventi, nella prima fase, riguarderanno la carreggiata lato mare e sarà quindi disposto un senso unico di marcia – con direzione Marsala – dall’incrocio in corrispondenza del Lido Pakeka e fino all’altro incrocio con la via Tripoli. Secondo quanto comunicato dal Libero Consorzio, l’Impresa incaricata dovrebbe ultimare i lavori entro il prossimo Ottobre.

Com. Stam.