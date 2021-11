L’Its Academy Nuove tecnologie della Vita A. Volta di Palermo ottiene la “Carta Eche”

L’accreditamento rilasciato dalla Commissione Europea per poter partecipare alle azioni di Mobilità e Cooperazione di Erasmus+. Un’importante opportunità in più per gli allievi dell’Its

Raddoppiata l’offerta formativa con un nuovo corso per “Tecnici superiori per il sistema di qualità di prodotti e processi a base biotecnologica” e siglato un nuovo protocollo d’intesa con il polo Meccatronica Valley di Termini Imerese

Maria Pia Pensabene, Presidente della Fondazione ITS A. Volta: “Ottanta allievi in aula. Triplicate, in un solo anno, le domande di ammissione”

Un nuovo importante traguardo per la Fondazione ITS NTV Alessandro Volta, la Scuola post-diploma ad alta specializzazione tecnologica di Palermo che opera nell’Area delle Nuove tecnologie della vita. Non sono tantissimi in Italia gli ITS che hanno avuto il riconoscimento della Carta Eche – Erasmus Charter for Higher Education, precondizione per la partecipazione al Programma Erasmus+ che darà la possibilità agli allievi dell’ITS Volta di Palermo di realizzare una parte dell’esperienza formativa all’estero. Inclusione, digitalizzazione, sostenibilità ambientale e civic engagement, le novità del Programma Erasmus + 2021-2027 in cui l’ITS A. Volta Nuove tecnologie della vita di Palermo rientra in pieno.

Due gli ambiti ad oggi avviati dall’ITS Volta di Palermo: quello della “Produzione, manutenzione e assistenza di apparecchi e dispositivi diagnostici, terapeutici e riabilitativi”, e quello delle “Biotecnologie industriali e ambientali”.

«Siamo molto soddisfatti – dice la presidente della Fondazione ITS NTV Alessandro Volta, Maria Pia Pensabene – La Carta ECHE è un riconoscimento importante per la Fondazione e un’opportunità in più i nostri allievi, che avranno la possibilità di vivere esperienze formative estremamente qualificanti all’Estero, come ad esempio in Germania, dove l’industria di produzione di apparecchi biomedicali è leader mondiale».

A fine ottobre, oltre alla seconda annualità del Corso in ambito biomedicale, è stato avviato il secondo corso con la stessa specializzazione e un terzo corso per “Tecnico Superiore per il sistema di qualità di prodotti e processi a base biotecnologica”, che vede il coinvolgimento diretto dell’IISS Ettore Majorana, entrato a far parte della compagine sociale quale socio partecipante, e che, insieme all’Istituto superiore A. Volta di Palermo, socio fondatore, e all’Istituto professionale Salvo d’Acquisto di Bagheria, partner dell’ITS, ha creduto fortemente nel progetto ITS, contribuendo al raggiungimento di un traguardo importante, quello di triplicare in un solo anno i Corsi, mettendo in aula 80 allievi.

«Si tratta – continua la Presidente della Fondazione – in entrambi i casi, di profili altamente spendibili nel mercato del lavoro, come dimostrano le numerose e continue richieste di adesione da parte delle aziende dei settori interessati, che oggi – grazie anche al Presidente Draghi che tanto sta investendo sugli ITS – hanno compreso che gli ITS sono l’unico segmento di formazione terziaria professionalizzante post-diploma che risponde alla domanda delle imprese di nuove ed elevate competenze tecniche e tecnologiche».

A luglio è stato siglato anche un protocollo d’intesa con il Polo Meccatronica Valley di Termini Imerese: 25 società e 25 start-up, alcune delle quali operanti proprio nel settore delle nuove tecnologie della vita. «Per noi – dice Antonello Mineo, Presidente di Meccatronica Valley – si tratta di un accordo importante. Stiamo proponendo a Mise e Regione progetti innovativi che avranno necessità di nuove competenze tecniche e tecnologiche. La collaborazione con l’ITS Volta NTV di Palermo, in questo senso, è strategica per incrementare le opportunità di occupazione e sviluppo sul territorio nell’Area delle Nuove Tecnologie della Vita.»

Com. Stam.