Torna in casa l’Alma Patti di coach Mara Buzzanca ad un mese e mezzo dall’ultima partita giocata al PalaSerranò.

Archiviata la trasferta di Umbertide, le siciliane ricevono Palagiaccio Pallacanestro Femminile Firenze di coach Corsini, altra società che ha fatto duri conti con il Covid-19 e ne è uscita anche benissimo con le vittorie contro San Giovanni Valdarno e Nico Basket.

Le toscane hanno inserito nel roster Benedetta Gramaccioni e Valeria Albanese e si trovano in classifica a due punti dall’Alma (e sei partite da recuperare), ma proprio le pattesi hanno la possibilità di costruire in casa un risultato che, se uguale a quello dell’andata, rappresenterebbe tanto in ottica play-off.

Al termine della settimana che ha visto celebrata la Giornata Internazionale dei Diritti della Donna è intervenuto il presidente Alma Patti Attilio Scarcella, sostenitore con fatti concreti della parità di genere.

“Sono padre di due ragazze meravigliose e marito di una moglie stupenda, avvocato con uno studio professionale con all’interno quasi tutte donne, presidente di una squadra di basket femminile di serie A2 con una maggioranza rosa anche nello staff; per questo intervengo al termine della settimana della Giornata Internazionale dei Diritti della Donna per ribadire l’importanza del genere femminile nel nostro sistema di lavoro, di vita, e nello sport. Stimo le donne nel loro modo di lavorare, nell’efficienza, per il modo in cui affrontano il quotidiano.

La gara che ci aspetta sabato contro Firenze, in un momento di emergenza sanitaria, è l’ennesima dimostrazione dello sport che non deve mai fermarsi. Spero il risultato ci sorrida e sono sicuro le ragazze scenderanno in campo con un unico obiettivo“.

Palla a due alle ore 16, arbitreranno le signore Lucia Bernardo di Aprilia (LT) e Arianna Del Gaudio di Massa di Somma (NA).

Come di consueto la gara sarà trasmessa in diretta Facebook con telecronaca di Chiara Borzi’ e Roberto Cicero, con la regia di Davide Benedetto.

foto Sara Tumeo