L’NAMELESS FESTIVAL – AL VIA L’EDIZIONE 2025

A 12 anni dalla sua nascita, ‘Nameless Festival’ – che si svolge ogni anno tra i comuni di Annone di Brianza, Molteno e Bosisio Parini (LC) – continua a rinnovarsi con una varietà musicale che spazia dall’elettronica al rap, dal pop alla latin music.

La manifestazione – considerata la “Woodstock del Lario” – ha superato le 100mila presenze nell’edizione 2024, confermandosi uno degli eventi musicali più amati d’Italia e d’Europa. Con un tasso di crescita annuo medio del 50,87 per cento in poco più di un decennio, il Festival ha conquistato un pubblico eterogeneo, dal giovanissimo al più adulto, grazie a una programmazione musicale variegata e di altissima qualità.

L’edizione 2025, in programma dal 31 maggio al 2 giugno 2025 è stata presentata a Palazzo Lombardia alla presenza dell’assessore al Turismo Barbara Mazzali e del sottosegretario regionale Mauro Piazza. “I ‘grandi eventi’ rappresentano un formidabile strumento di valorizzazione e promozione turistica anche per le piccole comunità locali – commenta Mazzali – e ‘Nameless’ di Annone Brianza ne è un esempio virtuoso, dimostrando che non sono soltanto le grandi città a poter ospitare manifestazioni di rilievo, ma anche i piccoli Comuni lombardi possono diventare il palcoscenico di festival di grande impatto”. La notizia ha scatenato l’entusiasmo dei fan che hanno letteralmente assaltato il sito ufficiale, esaurendo i “Super Early Tickets” in meno di 24 ore. Per chi non è riuscito a accaparrarsi uno dei “Super Early Tickets”, non c’è da disperare.

Da mercoledì 18 settembre sono disponibili i nuovi biglietti sul sito ufficiale del festival: https://namelessfestival.it. Nelle prossime settimane saranno resi noti alcuni degli artisti ospiti della tre giorni. Tante le novità dell’edizione 2025.

Tra queste, la disposizione di shuttle e navette gratuite dalle aree limitrofe che consentiranno al pubblico di raggiungere l’area del Festival in totale tranquillità e sicurezza, l’eliminazione dei token con acquisti più facili e veloci E l’acqua gratuita con postazioni dedicate per dissetarsi.

“È per me un grande onore prendere parte a questo fondamentale appuntamento – dichiara il sottosegretario regionale alla Presidenza Mauro Piazza – , uno degli appuntamenti più attesi del panorama musicale, un punto di riferimento che attira ogni anno migliaia di appassionati. Nameless Festival, inoltre, continua a essere un potente strumento di promozione turistica locale che sa incidere positivamente sull’indotto economico del territorio che lo ospita. Come rappresentante di Regione Lombardia e della provincia di Lecco non posso che essere orgoglioso che eventi di livello nazionale e internazionale si svolgano nel territorio lecchese, un evento di grande richiamo, un fiore all’occhiello che contribuisce alla valorizzazione del nostro territorio, anche delle piccole comunità locali come Annone Brianza. Ringrazio l’assessore Mazzali per l’attenzione e il sostegno riservato a questo evento che rappresenta un volano per il turismo e un’occasione per promuovere la nostra provincia”.

di Paola Bonacina

Foto Ufficio stampa

Video https://youtu.be/BCMJr_EaVWk?si=mxNYUWH9obFsn8gJ