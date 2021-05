La Res Women, saldamente al secondo posto, avvicina la vetta ma il Genoa ha una gara da recuperare. Lecce a marce spedite.

Roma, 3 maggio 2021 – Per la capolista Genoa, al momento, c’è una sola inseguitrice nell’eFemminile 20/21: la Res Women. Il team capitolino, guidato in console dalla giallorossa Chiara Manca (nella foto), con l’ultima vittoria per 7-2 sul Bologna, si è portato a -3 dalla vetta in attesa di conoscere l’esito del posticipo che il Genoa dovrà affrontare, in settimana, contro la Ternana. Nella decima giornata, ancora un passo in avanti anche per il Lecce che, dopo il 3-3 con la Permac Vittorio Veneto, torna alla vittoria per 5-2 contro il forte team del Sant’Egidio, facendolo scivolare così in quinta posizione. L’undicesima giornata porterà il team salentino al cospetto della Ducato Spoleto mentre Res Women e Genoa affronteranno, rispettivamente, Chieti e Bologna. Bisogno di ossigeno per la Ternana che dovrà dare il massimo contro l’Arezzo. Il team rossoverde, dopo l’ottima partenza, ha infatti inanellato una lunga serie di sconfitte fino a scendere in penultima posizione. Torino-Crotone e Permac Vittorio Veneto-Sant’Egidio chiudono il programma.

Martedì 4 maggio – 11^ giornata – 21.30

Torino-Crotone

Ternana-Arezzo

Bologna-Genoa

Chieti-Res Women

Lecce-Ducato Spoleto

Permac Vittorio Veneto-Sant’Egidio

#eFemminile #LNDeSport

Com. Stam.