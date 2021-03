Elena Coriale, campionessa in carica dell’eFemminile, fa il suo in bocca al lupo alle nuove partecipanti Roma, 2 marzo 2021 – Ancora pochi giorni e il calendario della eFemminile 2021 sarà pronto per consegnare, al termine della kermesse, un nuovo nome all’albo d’oro della competizione eSport della Lega Nazionale Dilettanti, dedicata alle squadre della terza serie di Calcio Femminile.

In vista dell’avvio della nuova edizione non potevano certo mancare gli auguri di Elena Coriale, protagonista di una cavalcata impressionante con i colori della Sicula Leonzio Women, che l’ha portata alla conquista del primo titolo della categoria, compreso quello di miglior marcatrice. La bravissima gamer, ligure, classe ’94, non potrà prendere parte a questa nuova edizione a causa dei numerosissimi impegni che la vedono coinvolta nel mondo degli eSport ma non è esclusa una sua partecipazione al Saturday Live Show nella parte “in rosa” proprio per analizzare l’andamento del campionato alle porte. “Nonostante l’anno molto difficile per tutti – dichiara la Coriale (nella foto) – lo scorso giugno iniziava la prima edizione del torneo femminile della Lega Dilettanti, ed anche il mio primo torneo eSportivo ufficiale inerente a FIFA. È stato un bel percorso che mi ha portato ad avere, anche successivamente, tante soddisfazioni, oltre a quella di aver vinto 2 premi su 2. Anche se per via del COVID-19 la premiazione è stata rimandata, ringrazio la LND per questi bellissimi trofei. Causa impegni non parteciperò a questa prossima edizione, dunque faccio un grosso in bocca al lupo a tutte!”.

#LNDeSport #eFemminile

