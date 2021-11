LND eSerieD – Partenza sprint per il Vesta Calcio

Che partenza per il Vesta! – Per il football team più innovativo del momento, è partenza sprint anche nella eSerieD. Stasera terza giornata di andata. Enrico Coviello e Lorena Rusu, sul canale Twitch, ci racconteranno in diretta la sfida tra Sorrento e Villa Valle del girone C.

Roma, 22 novembre 2021 – Due vittorie su due gare disputate e questa sera, alle ore 21.30, esame Giugliano. Siamo nel girone C della eSerieD 21/22 e la matricola Vesta Calcio, neopromossa dalla eSerieE del Comitato Regionale Lazio, non poteva iniziare meglio la sua nuova avventura. Nel calcio reale il Club milita nel campionato di Seconda Categoria mentre negli eSport targati Lega Nazionale Dilettanti, nella massima espressione del eFootball dilettantistico.

Un progetto vincente quello arancionero, figlio di una vera programmazione da parte di un sodalizio innovativo formato da imprenditori millenials convinti che un’atmosfera familiare, attenta al lato umano e allo spirito di squadra possa conciliarsi benissimo con la tecnologia più avanzata e i dispositivi di ultima generazione. Sul rettangolo verde ha preso vita una squadra dinamica, che dalla Terza Categoria punta all’Eccellenza, in meno di quattro anni e su quello in pixel un team deciso a stupire.

Le colonne di Vesta Calcio sono giovanissimi imprenditori under 30, insieme a Gian Luca Comandini, divulgatore tecnologico dalla mente visionaria e massimo esperto in blockchain e criptovalute. Grazie a loro, la squadra può definirsi come la più avanzata in ambito tecnologico, finanziario, organizzativo, in un connubio con il training più classico che viene costantemente arricchito dalle nuove tecnologie per monitorare i giovani atleti e guidarli in un allenamento personalizzato, teso a massimizzare le capacità di ognuno. Il tutto senza mai dimenticare il credo della Società: una squadra è prima di tutto una grande famiglia.

In linea con quanto stanno facendo in Italia moltissimi Club, anche il Vesta ha creato la propria declinazione virtuale con videogiocatori di grande qualità ed i risultati sono stati subito eccellenti: “Il Vesta Esports – ci racconta il capitano del team digitale Amin El Barqui – viene da lontano. Abbiamo giocato la e-Serie E regionale del Lazio e dopo aver vinto nel nostro girone, abbiamo superato anche la fase finale salendo in D. Ad oggi sta andando molto bene e non ci nascondiamo. Vogliamo far bene in questa competizione per noi molto importante, quindi per ora ci godiamo questo primo posto e auguriamo un buon campionato alle altre società che partecipano, che vinca il migliore!”.

Questa sera la terza giornata di andata con Enrico Coviello e Lorena Rusu che, sul canale Twitch della LND, ci racconteranno in diretta streaming la sfida tra Sorrento e Villa Valle del girone C.

