LND eSerieD – Prima giornata all’insegna dell’equilibrio

Bottino pieno per le big, ad eccezione di Recanatese e Desenzano. Esordio con brindisi, nella nuova categoria, per Ladispoli e Vesta Calcio

Roma – E’ cominciato, nel migliore dei modi, il campionato digitale della Serie D – Lega Nazionale Dilettanti. Le sole 28 reti messe a segno nei tre gironi, certificano il grande equilibrio che regna nella eSerieD 2021/2022. Bottino pieno per le tre “big” Trastevere, Varese e Savoia ed esordio vincente e convincente, nella nuova categoria, per il Ladispoli, che supera per 3-1 l’altra neopromossa Palermo C5 e Vesta Calcio, vittorioso, di misura (1-0), contro il Fasano. I risultati più rotondi della prima giornata sono stati ottenuti dall’Audace Cerignola (5-1 al Sulmona) e dal Chieri, che cala anch’esso la “manita” nel match contro il Santa Maria Cilento, senza subire gol.

Francesco Borelli, nella precedente edizione in forza al Prato, è oggi il capitano del Chieri, team formato interamente da egamers residenti nell’area di Torino con un solo componente straniero, comunque legatissimo a territorio e movimento. È l’esordio che sognavamo! – dichiara Borelli – Tutto è frutto del desiderio di tornare alla final eight di Gallipoli anche quest’anno, con un gruppo di amici della stessa città. Una vittoria figlia della visione di due persone, quella di creare una squadra km0, dell’impegno di tutti i ragazzi che hanno sposato questo progetto e ovviamente del Chieri, che ci ha dato fiducia e mezzi per poter competere al meglio. Vorrei dedicare la vittoria alle persone speciali della nostra vita che ci supportano in questo esport ogni giorno: genitori, fidanzate, mogli e figli e anche un po’ a noi che non vediamo l’ora di rivederci per una pizzata e festeggiare altre 100 di queste serate”.

Atletico Fiuggi Terme vs Aurora Alto Casertano, primo incontro andato in live streaming, si è risolto in favore della formazione campana che bagna quindi con un successo il suo battesimo in eSerieD. “Le due compagini che hanno dato l’avvio alla stagione su Twitch, non si sono di certo risparmiate – ci racconta Marco Brandino che ha commentato il match insieme ad Enrico Coviello. Dopo un ottimo avvio da parte dei padroni di casa, a passare in vantaggio sono stati gli ospiti con Damiano Mariotti che, al minuto 31, raccoglie il pallone dentro l’area avversaria e firma l’1 a 0. Nella ripresa bastano 6 minuti al Fiuggi per trovare il pareggio, con un tiro dai 20 metri di Luigi Costa a sorprendere il portiere casertano per l’1 a 1. La partita si è giocata a viso aperto con entrambe le squadre a caccia dell’intera posta ma a 16’ dalla fine, l’equilibrio viene definitivamente spezzato dal 2-1 dell’Aurora. Un gol firmato Federico Covino, MVP della gara, giunto al termine di una splendida azione corale”.

Il prossimo appuntamento con la eSerieD, seconda giornata, è fissato per mercoledì prossimo, 17 novembre. Sul canale Twitch ufficiale della LND eSport, sempre alle ore 21.30, sarà la volta di Chieri – Crema 1908. A raccontare questa già estremamente interessante sfida tra piemontesi, carichi per il 5-0 dell’esordio ed il Crema, voglioso di riscattare lo stop con il Seravezza ci saranno Lorena Rusu e Marco Brandino.

Segui il campionato su => esport.lnd.it/it/eseried/stagione-2021-22



