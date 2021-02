Sul canale Twitch della LND eSport dirette streaming per Luparense – Crema e Audace Cerignola – Torres.

Roma – Tutto pronto per un nuovo, affascinante, turno della eSerieD 20/21 che, questa sera, si appresta a “consumare” la 25^ giornata del Round 1 e la 16^ del Round 2. Nel gruppo guidato dal Savoia situazione apertissima con gli oplontini in vantaggio di 4 punti sul Latina, secondo, pronto a sfruttare qualsiasi passo falso della capolista. Il Savoia è infatti atteso dal difficile match contro il Taranto, squadra che chiude l’attuale gruppo play off. Per i pontini invece, incrocio sulla carte ancor più duro contro la quarta forza del girone: il Nola. Per quanto riguarda la terza posizione occhi puntati su Sorrento-Fasano mentre la live streaming del Round 1, sul canale Twitch della LND eSport, interesserà alle 21.15 il confronto tra Luparense e Crema. Nel gruppo 2 resiste la coppia capolista formata da Trastevere e Vis Artena seguita a 5 punti dal Nardò, prossimo avversario del Trastevere. Per la Vis Artena invece, appuntamento contro il Cassino. La telecronaca diretta del Round 2, sempre a cura di Marco Brandino, sarà invece dedicata ad Audace Cerignola – Torres a partire dalle ore 21.45. A condividere la posizione del team pugliese con l’intento di scalare in classifica per blindare un posto nei play off c’è l’Ostia Mare di capitan Antonio Caiazzo (in foto insieme ad Antonio Di Nardo) che questa sera incontrerà un Rimini a corrente alternata, attualmente impelagato nella parte bassa della graduatoria. Proprio il capitano dei gabbiani sprona il team chiamandolo alla massima concentrazione: “Campionato molto competitivo – dichiara Caiazzo – sarà una vera e propria bagarre per aggiudicarsi i posti play off. Spettacolo garantito”.

