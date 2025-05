Lo ‘Challenge degli Emiri’ riaccende i motori, domenica il via a Partanna (tp)

Dopo una necessaria riorganizzazione logistica e risolta positivamente la procedura collegata alle incertezze di natura assicurativa che hanno interessato l’automobilismo sportivo in Italia in questa prima parte di stagione, la serie regionale dedicata agli Slalom creata e promossa dalla Misilmeri Racing è ora pronta ad appassionare piloti ed addetti ai lavori.

Presentato ufficialmente nelle sue linee guida dal presidente Giuseppe Bonanno, lo Challenge degli Emiri 025 rilancia la sfida con ben 7 prove in calendario, articolate tra le province di Palermo e Trapani ed organizzate in collaborazione con i colleghi promotori Scuderia Armanno Corse Palermo, Promoter Kinisia Trapani e Sporting Club Partanna. A vincere nel 2024 è stato il ragusano Guglielmo Licitra (Renault Clio)

Misilmeri – Finalmente si riparte. Lo Challenge degli Emiri è pronto a restituire il rombo ai motori, per la terza edizione, già a partire dal weekend che ci apprestiamo a vivere, sabato 24 e domenica 25 maggio. Sarà la 31a Coppa Città di Partanna, la veterana per la specialità in Sicilia, valevole per il Trofeo d’Italia Sud e per il Campionato siciliano, organizzata dallo Sporting Club Partanna nella cittadina in territorio di Trapani, a “tenere a battesimo” nel 2025 la serie regionale dedicata agli Slalom automobilistici, ideata e promossa dalla Misilmeri Racing con al timone Giuseppe Bonanno. Un vero tour de force agonistico iniziale, che proseguirà la settimana successiva, con la seconda prova stagionale dello Challenge, sempre nel Trapanese, il 18° Slalom Città di Valderice Sant’Andrea di Bonagia, approntato questa volta dal Promoter Kinisia, in programma il 31 maggio ed il 1° giugno.

Insomma, dopo una necessaria riorganizzazione logistica e dopo aver finalmente superato un lungo periodo di “impasse” di natura assicurativa che ha interessato tutto l’automobilismo sportivo in Italia in questa prima parte della stagione, lo Challenge degli Emiri riparte alla grande, con diverse importanti novità. Saranno infatti ben sette le prove in calendario deputate ad assegnare i trofei in palio, per la classifica Assoluta, tra le Storiche, per la graduatoria Femminile e tra le Scuderie, con vivo coinvolgimento da parte dei piloti così come negli anni passati. Altra innovazione è legata alla stretta collaborazione instaurata nel 2025 tra la Misilmeri Racing, ente patrocinatore dello Challenge degli Emiri ed altri colleghi organizzatori in Sicilia, ossia Scuderia Armanno Corse Palermo, Promoter Kinisia e Sporting Club Partanna, coordinatori a loro volta sul territorio di diversi Slalom accostati da quest’anno alla serie regionale.

Lo Challenge degli Emiri 2025 e le novità salienti sono state illustrate in queste ore da Giuseppe Bonanno: “La sinergia tra enti promotori siciliani – spiega il massimo responsabile della Misilmeri Racing – è l’aspetto cui più teniamo, volto a garantire una più efficace presenza dello Challenge in territori votati da sempre alla disciplina motoristica ed una maggiore riuscita dal punto di vista organizzativo, in uno scambio continuo di esperienze sportive”. “Rispetto allo scorso anno – aggiunge Bonanno – siamo riusciti ad inserire in organico quasi il 50% in più di competizioni grazie anche alle citate collaborazioni e questo, al culmine di un periodo molto complicato per tutti gli organizzatori, rappresenta motivo di orgoglio. Speriamo ora di ricevere adeguata risposta da parte dei piloti, i veri protagonisti delle gare automobilistiche”.

Confermato anche per il 2025 l’abbinamento tra lo Challenge degli Emiri ed il Memorial Giovanni Buttacavoli, compianto amico e pilota nativo di Belmonte Mezzagno (PA), scomparso prematuramente nel febbraio 2024, in onore del quale il papà Giovan Battista metterà in palio un artistico trofeo.

Sette, si diceva, gli appuntamenti in calendario. Oltre ai già citati Slalom Coppa Città di Partanna (a coefficiente 1,5) e Città di Valderice (1), sono compresi il 4° Giardinello-Sagana (allestito dalla Scuderia Armanno Corse il 28 e 29 giugno, a coefficiente 1), il 3° Città di Montemaggiore-Belsito (a cura della Misilmeri Racing, il 26 e 27 luglio, a coefficiente 1,5), il 22° Città dei Marmi Custonaci (gestito dal Promoter Kinisia, il 27 e 28 settembre, coefficiente 1,5) ed il 30° Città di Misilmeri (ancora organizzato dalla Misilmeri Racing, l’11 e 12 ottobre, con coefficiente maggiorato, 2).

Ancora senza una collocazione certa il 1° Autoslalom Automobilistico Termini-Caccamo, riproposto quest’anno dopo un lungo oblio dalla Armanno Corse (con coefficiente 1,5) ed iniziamente previsto per il 16 marzo scorso, ma rinviato a nuova data a causa delle note vicissitudini assicurative, ora risolte. Per poter avere accesso alla premiazione finale, i piloti dovranno prendere parte ad almeno quattro gare (o, comunque, ad almeno la metà delle prove in eccesso nel caso non si dovessero disputare tutte le sette sfide), mentre, a partire dalla seconda tappa, verrà omaggiata l’iscrizione alla gara successiva al primo classificato provvisorio tra gli Assoluti, tra le Storiche e nel Femminile.

Alla fine del campionato gli organizzatori assegneranno inoltre un punteggio ‘bonus’ ai piloti, in base al numero delle prove disputate (10 punti per sette gare, 7 punti per averne disputate sei e così via). Saranno premiati, a fine Challenge degli Emiri 2025, i primi cinque piloti Assoluti, le prime tre classificate nel Femminile, i primi tre tra le Storiche ed infine la miglior Scuderia. I primi assoluti nelle tre categorie di riferimento avranno omaggiata l’iscrizione alla gara inaugurale dello Challenge degli Emiri 2026.

Ad imporsi lo scorso anno nella serie è stato il giovane “nipote d’arte” Guglielmo Licitra, ragusano originario di Marina di Ragusa, abile a portare a termine una stagione agonistica di brillante livello, sempre costante nei risultati al volante della sua Renault Clio Williams curata dalla messinese Ferrara Motors. Alle sue spalle Filippo Millonzi, palermitano di Montemaggiore Belsito, con la Fiat 500 Misilmeri Racing ed il misilmerese Francesco Morici, sul podio al volante della sua Fiat Cinquecento Sporting “griffata” Misilmeri Racing. Tra le Lady, vittoria 2024 per la grintosa “figlia d’arte” messinese (di Terme Vigliatore) Angelica Giamboi, due volte campionessa italiana Slalom, su Fiat X1/9 Coupè Dallara con i coloi RO Racing, mentre tra le Storiche ha riposto in bacheca il trofeo per i vincitori il montemaggiorese Salvatore Ortolano sulla Fiat X1/9 schierata dalla Cst Sport con base a Gioiosa Marea (ME).

FOTO AG SALVATORE ORTOLANO (FIAT X1/9) by FLAVIO LIPANI

FOTO AE GUGLIELMO LICITRA (RENAULT CLIO WILLIAMS) by MARIO GALLA’

FOTO AF ANGELICA GIAMBOI (FIAT X1/9 DALLARA COUPE’) by ACISPORT

AG Salvatore Ortolano (Fiat X1-9)

AE Guglielmo Licitra (Renault Clio Williams) – ph. Mario Gallà